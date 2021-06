Drøyt to år etter at han sist fikk sjansen, berget han Brann

Keeperen har vært i Brann-kulden i to år. Da han endelig fikk sjansen igjen, slo Eirik Holmen Johansen til med en avgjørende redning.

– Hvis jeg fortsetter å levere, tror jeg at jeg får fortsette med å spille, sier Eirik Holmen Johansen. Foto: NTB

6 minutter siden

SARPSBORG – BRANN 0–0

SARPSBORG (BT): – Det var veldig viktig at han reddet der, rett før pause, sier Brann-midtstopper Vegard Forren.

Han snakker om sjansen til Ole Jørgen Halvorsen. Rett før pause kom Sarpsborg-spissen plutselig alene med Branns keeper, men den 2,01 meter høye Johansen utnyttet størrelsen sin og fikk blokkert.

Etter kampen kunne han smile. Endelig hadde han fått starte en Brann-kamp igjen. Sist det skjedde, var 10. april 2019.

796 dager senere holdt han nullen.

– Jeg føler at jeg leverte en god søknad i dag. Hvis jeg fortsetter å levere, tror jeg at jeg får fortsette å spille, sier Johansen.

Vegard Forren er glad for at Eirik Holmen Johansen var parat da det trengtes før pause.

Mer defensiv trygghet

Poengdesperate Brann skulle helst hatt med seg alle tre poengene. Men det positive er at de nå ikke har sluppet inn mål i de to siste kampene.

– Vi tar med oss ett poeng. Det var ikke festfotball. Sarpsborg la seg lavt og trillet ball, oppsummerer Johansen.

– Sarpsborg hadde noen halvsjanser og en ball i tverrligger. Men alt i alt sto vi godt defensivt. Det er definitivt fremgang defensivt, sier keeperen.

Han får støtte av Forren.

– Vi har en defensiv trygghet i laget nå. Vi har fått noen kamper sammen, og det er bedre samhandling og forståelse, mener stopperen.

Tror at det snur

Eirik Holmen Johansen har stort sett vært i Brann-kulden siden han kom fra Sandefjord i 2019. Men på grunn av Håkon Opdals skade, fikk han sjansen i Sarpsborg.

– Jeg spilte noen kamper for Kristiansund i fjor også, og viste at jeg fortsatt kan. Jeg har tenkt å fortsette med det: Vise at jeg kan, sier han.

– Det har vært en tålmodighetsprøve for deg i Brann?

– Det var et godt ord for å beskrive det. Jeg må bare ta muligheten når jeg får den. Det følte jeg at jeg gjorde i dag, sier Johansen.

Foto: NTB

Det var en sjansefattig og kjedelig kamp. Ett poeng var strengt tatt to for lite for Brann, men Johansen ser ikke så mørkt på det.

– Jeg tenker ikke at situasjonen er så alvorlig som tabellsituasjonen tilsier. Vi har vist i flere kamper at vi er på høyde med de beste, og så har det manglet litt på kynismen og det å forsvare boks, sier keeperen.

– Men der synes jeg at vi har tatt store steg. Hvis vi greier å holde nullen litt oftere, tror jeg at vi skal greie å plukke nok av poeng.

Han peker på at Brann-gjengen er sammensveiset, og at det vil hjelpe.

– Vi er en god gruppe som holder sammen og har troen. Det er gode fotballspillere og en god gruppe. Da kommer du deg ut av det. Vi ser oppover på tabellen.

Niklas Jensen Wassberg debuterte fra start for Brann i Eliteserien.

Bommet på utrusninger

En skulle kanskje tro at Sarpsborg-spillerne, med ny trener i Lars Bohinen, ville gå i strupen på Brann. I stedet fikk vi se to meget forsiktige lag søndag.

Første antydning til sjanse kom etter 33 minutter, da Nicolai Næss drylte til fra kjempelangt hold. Johansen reddet komfortabelt.

Foruten et par cornere og et skuddforsøk himmelhøyt over fra Mathias Rasmussen, hadde Brann overhodet ingenting å by på før pause.

Det hadde heller ikke Sarpsborg, foruten Halvorsen som var alene med Johansen like før pause.

2. omgang startet med litt action på begge sider. Først feilberegnet Branns keeper da han skulle ut og hente ballen nede langs sidelinjen.

– Ballen stanset helt opp, forklarer Johansen.

Aune Heggebø fikk igjen starte som Brann-spiss. Men det ble ingen mål i Østfold.

Med litt mer flaks hadde Brann tatt ledelsen etter 78 minutter. Ruben Kristiansen la inn, og headingen fra Daniel Pedersen gikk via Moonga Simba og i tverrligger.

Seks minutter før slutt hadde Ibrahima Koné en heading på oversiden av tverrligger etter en corner.

Johansen hadde en ny, stygg utrusning på slutten, men ble ikke straffet denne gangen heller.