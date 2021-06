Fikk slakt – så våknet Sverige: – Fått en utrolig start

(Sverige – Slovakia 1–0) Det svenske landslaget fikk hard medfart etter en tam første omgang. Da våknet Janne Anderssons menn, som ble frelst av Emils Forsbergs straffemål. Nå har svenskene en fot – og vel så det – i sluttspillet.

Målet kom et kvarter før slutt da stjernespilleren holdt hodet kaldt fra straffemerket.

– Fremfor alt er det veldig deilig å vinne. I første omgang kom vi ikke helt i gang, vi ble litt for lave. I andre omgang skaper vi litt mer trykk og det var fantastisk å sette straffen. Det var veldig positivt i pausen. Vi er mentalt sterke. Vi viser en jævla vilje i andre omgang. Det er utrolig «skönt», sier Forsberg til SVT.

Alexander Isak scoret sitt første landslagsmål som 17-åring mot nettopp Slovakia. Også denne gangen herjet Real Sociedad-spissen med slovakene. 21-åringen var en konstant trussel mot motstanderens mål.

– Touchet, steget og farten. Hele hans koordinasjon ... Det er noe vi ikke har sett i svensk fotball på lenge, sier tidligere landslagsspiller Ola Toivonen om Isak. Han kåret spissen til banens gigant.

«Alexander Isak dribler, sommeren smiler til oss, himmelen er plutselig blågul», skriver Erik Niva i Aftonbladet om stortalentet.

– Vi har fått en utrolig start på mesterskapet. Vi må bare lade om batteriene før Polen, sier Isak til SVT.

– Han har en helhet som er helt uhørt. Det er bare marginer som gjør at han ikke scorer, sier landslagssjef Janne Andersson om Isak.

HERJET: Alexander Isak var Sveriges største offensive trussel. Foto: Anatoly Maltsev / EPA Pool

Men svenskene måtte kjempe hardt for scoringen mot et Slovakia som kunne sikre avansement med uavgjort eller bedre. De gule og blå hadde mest ball, men våget ikke å ta store nok sjanser offensivt. Da uteble også de store mulighetene. «Noe av det dårligste jeg har sett», lød fronten hos svenske Aftonbladet etter en tam første omgang.

– Svenske fans må være rasende nå. For laget har ikke vist noe som helst vilje til å vinne kampen – og de trenger en seier her, sier den tidligere Premier League-spilleren Ashley Williams hos BBC.

Den britiske statskanalen viste ingen høydepunkter fra kampen i pausen, da de ikke mente at det hadde skjedd noe nevneverdig.

Andre omgang var en diametral motsetning til de første 45 minuttene, og var nære å åpne med et smell da Alexander Isak (21) banket til. Spissen, som var lysende mot Spania i åpningskampen, fikk avslutningen blokkert av en heroisk Milan Skriniar. Sjansen var starten på en helt annen type fotballkamp, for nå åpnet begge lag døren litt mer på gløtt.

Marek Hamsík har brukt svensk fotball og IFK Göteborg til å spille seg i form før mesterskapet, og var nære å straffe sitt nye hjemland da han serverte Juraj Kucka med et perfekt slått frispark. Robin Olsens redning på hans heading var like vakker. Like etter var det Martin Dúbravka som imponerte i motsatt ende av banen. Ludwig Augustinssons heading var god, men også her ble forsøket stoppet på mesterlig vis.

Isak var en håndfull for slovakene. Først var han nære med en heading, før han tvang Dubravka i full strekk etter et vanvittig soloraid.

15 minutter før slutt ble Robin Quaison lagt i bakken og Emil Forsberg gjorde seg klar fra 11 meter.

– Det er straffespark! Det er dømt straffespark! ropte SVTs kommentatorer i ren Arne Scheie-stil et kvarter før slutt.

Alexander Sørloths lagkamerat i RB Leipzig la ballen sikkert i hjørnet og den svenske fansen på stadion i Russland slapp jubelen løs.

Seieren sender Sverige opp på fire poeng i deres gruppe. Avansementet nærmer seg for Sverige, men ingenting er helt sikkert. Skulle de ta seg videre, vil det være første gang siden 2004 svenske tar seg videre fra gruppespillet i EM.