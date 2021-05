Knallhard Hareide etter tapet: - Vi kan skylle prestasjonen ned i dass

Rosenborg leverte en svært svak prestasjon mot Ranheim i fjæra.

En misfornøyd Åge Hareide ville ta med seg minimalt fra tapet mot Ranheim. Nå skal RBK øve på kunstgress før serieåpningen mot Vålerenga kommende søndag. Foto: Richard Sagen

2. mai 2021 17:45 Sist oppdatert nå nettopp

RANHEIM - ROSENBORG 2–1

Rosenborg tok en tidlig ledelse ved Emil Ceïde, men etter fire seire i årets første treningskamper lugget det voldsomt for RBK søndag ettermiddag. Scoringer fra Adrià Mateo López og Marcus Mehnert sørget for at Ranheim tok en fortjent hjemmeseier over storebror.