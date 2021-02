Vålerengas mareritt: – Det er en helt absurd situasjon

VALLE (VG) Vålerengas Champions League-drøm er blitt et lite mareritt.

FERDIG FOR DAGEN: Andrine Tomter på vei hjem etter onsdagens treningsøkt på Intility Arena. Av smittehensyn får ikke spillerne skifte eller dusje på stadion. Foto: Jostein Magnussen

5. feb. 2021 09:53 Sist oppdatert nå nettopp

Ikke får de hjemmekamp i 16.-delsfinalen mot Brøndby neste torsdag, ikke får de benytte spillerne som ble hentet inn som erstattere for dem som allerede har dratt.

Ikke får de spilt noe særlig med treningskamper siden ingen andre lag i regionen har hatt anledning til å trene på grunn av corona-smitte og treningsnekt.

Det Vålerenga-kvinnene kan få er minst åtte dagers karantene etter turen til København, en karantene som ødelegger treningsforberedelsene om Oslo-klubben skulle ta seg videre i Champions League.

– Det er en helt absurd situasjon å være i, innrømmer Andrine Tomter overfor VG etter onsdagens treningsøkt på Intility Arena.

– Selvfølgelig er det urettferdig det som har skjedd. Det er mye her som tilsier at vi ikke burde være fornøyd, men vi får ikke gjort en dritt med det. Det er bare å fokusere på det vi kan gjøre noe med. Det er å spille den fotballkampen og vinne den, sier Tomter.

– Skikkelig kaos

En seier mot Brøndby betyr åttedelsfinale med første kamp i starten av mars. I så fall trenger VIF-spillerne hver eneste dag til å forberede seg siden de allerede har kommet skjevt ut og ikke har fått trent sammen på en stund.

– Det har vært skikkelig kaos hvor man ikke vet hva en skal forholde seg til. Det har vært en mental prøvelse. Nå får vi jo inderlig håpe at vi slipper karantenen etter Danmark-turen siden vi allerede lever under et kjempestrengt regime. Vi lever jo ikke i samfunnet og er i full karantene, sier Andrine Tomter.

Jack Majgaard Jensen bruker ikke en kalori på å kritisere hverken Brøndby eller UEFA etter det som har skjedd.

– Mitt utgangspunkt er at vi må gjøre det beste ut av enhver situasjon her i livet. Vi skal spille kamp og vi har en mulighet til å gjøre en god prestasjon. Du kan velge å ta til deg alle negative ting eller så kan du tenke at det er fint å få lov til å spille en fotballkamp som betyr noe så tidlig på året. Jeg velger det siste, sier VIF-treneren.

Han innrømmer at imidlertid at hverken forberedelsene eller situasjonen er optimal.

– Men det er det heller ingenting som er i fotballens verden for tiden, sier Majgaard Jensen.

Siden hverken Elise Thorsnes, Ylinn Tennebø, Camilla Huseby og Amanda Andradottir kan registreres i Champions League-troppen før 25. februar, må alle bli hjemme.

Den hjemmeværende kvartetten kan fort bli en kvintett. Midtbaneprofilen Sigrid Heien Hansen sliter med en belastningsskade og er usikker til kampen.

– Hun må undersøkes. Vi er i tvil om hva hun kan bidra med, sier Jack Majgaard Jensen.

I så fall reiser Vålerenga med bare 13 utespillere og to keepere til København.