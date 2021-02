«Æ har brukt vinteren på å gro skjegg og score mål»

Emil Konradsen Ceïde sprudlet da RBK testet fotballformen. Og det fra en ny posisjon.

– Jeg har uten tvil jobbet mye med å bli mer målfarlig. Jeg har mer fokus på å gå mer rett på mål, sier 19-åringen selv om «nye» Ceïde. Foto: Kim Nygård

11 minutter siden

Frøya: – Det er litt enklere for meg å score eller legge inn fra høyrevingen. Jeg liker fortsatt å spille på venstre, men det går bra etter at jeg ble flyttet over, sier Emil Konradsen Ceïde.

Beskjedenheten utenfor banen matcher på ingen måte den plassen 19-åringen krever ute på banen. Vingen var rett og slett meget god da Rosenborg testet fotballformen med internkamp i Storhallen på Frøya.

Nykomlingen Adam Andersson slet med å få kontroll på Emil Ceïde Konradsen. Foto: Kim_Nygaard

Både rutinerte Gustav Valsvik og nykomlingen Adam Andersson slet tungt med å stoppe vingen.

Og som en ekstra opptur – talentet som slet med å produsere mål og målgivende pasninger i fjorårets eliteserie – puttet to av «førstelagets» fire mål.

– Kan bli en attraksjon

I internkampen som endte 6–3 til RBK svart over RBK blått.

– Jeg har uten tvil jobbet mye med å bli mer målfarlig. Jeg har mer fokus på å gå mer rett på mål, sier han selv om «nye» Ceïde.

– Emil kan bli en attraksjon. Det har jeg for så vidt sagt til han hele tiden. Men gutten må få vokse til og bli moden. Og bli sterk nok i hodet. Det har han blitt, og jeg synes han tar steg hver gang han er utpå treningsbanen, sier Hareide om kanten.

Treneren sprudlet etter internkampen. De tre ganger tjue minuttene ga han rett og slett mange positive svar.

Åge Hareide var trener type glad etter årets første test av fotballformen. Foto: Kim Nygård

– Tenkt på byttet siden jeg kom

Og Hareide gleder seg stort over at varianten med Ceïde på høyre kant fungerer.

– Det å flytte Emil over på motsatt kant er noe jeg har tenkt på siden jeg kom. For han er naturlig høyrebeint. Da jeg kom til RBK, spilte Carlo høyre og Emil venstre, så jeg lot dem egentlig bare fortsette med det ut sesongen. Men jeg har hele tiden hatt tanker om å flytte han over. Det gir oss mer trykk i laget vårt at Emil både kan slå innlegg og skyte fra høyrekanten. Så det ser spennende og bra ut. Jeg håper det vil gi Emil flere målpoeng denne sesongen, sier Hareide.

I fjorårets eliteserie jaktet Ceïde forgjeves scoring. Fasiten ble 5 assist og null mål. Nå innrømmer han at han brukte litt negativ energi på det,

– Jeg har ikke scoret nok. Og det har jeg irritert meg over.

– Han har lagt for mye vekt på det selv, og snakket mye om det. Da kan det fort bli en blokkering, sier Hareide om «måltørken».

Skjegg

Etter intervjuet ber Adresseavisens fotograf Ceïde stille seg i det medbrakte lyset for å få noe gode bilder.

– Ka synes du om skjegget mitt, spør han mens han poserer.

– Skjegget? Jo, bra det. Spart lenge?

– Æ har spart siden desember.

– Hæ? Helt siden desember?

– Ja, æ har brukt vinteren på å gro skjegg. Og skåre mål, sier han og gliser.