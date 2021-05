Solbakken svarer Hareide: – Skyter forbi målet

MARBELLA (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken mener Rosenborg-trener Åge Hareide ikke treffer med kritikken mot Norges Fotballforbund.

SLÅR TILBAKE: Åge Hareide refset Norges Fotballforbund søndag kveld. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig med Rosenborg-treneren. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg tror ikke det vil gå noe som helst ut over de klubbene. På den måten synes jeg han skyter forbi målet. Men i en ideell verden skulle vi hatt en bedre reisevei, det er jeg enig i, sier Solbakken.

Rosenborgs trener Åge Hareide var rasende på NFF i forkant av treningskampene i Malaga mot Luxembourg (onsdag) og Hellas (lørdag) av to årsaker:

Spillere fra Eliteserien som skal til landslagets samling i Marbella må ta rutefly med mellomlandinger. Han reagerer på dette med tanke på smitterisiko.

Spillere fra Eliteserien må være i karantene i tre dager frem til en negativ coronatest er tatt. Dermed mister de noen treninger med sine klubblag. Eliteserie-klubbene trodde først at de ville få spillerne tilgjengelig raskt etter hjemreise. Hareide reagerer på kommunikasjonen fra NFFs side.

GODT KJENT: Åge Hareide og Ståle Solbakken kjenner hverandre godt. Her fra et intervju da Hareide var dansk landslagssjef, mens Solbakken trente FC København. Nå er Hareide RBK-trener, mens Solbakken leder Norge. Foto: Sjørup, Thomas / str

Dette gjelder Rosenborgs André Hansen og Kristoffer Zachariassen, Bodø/Glimts Patrick Berg og Fredrik Bjørkan, Moldes Fredrik Aursnes og Stian Gregersen og Vålerengas Aron Dønnum.

– De burde blitt flydd direkte ned fra Oslo hvis de var viktige for landslaget, sa Hareide, tidligere norsk og dansk landslagssjef.

– I en ideell verden hadde vi gjort det. Vi har hatt et privatfly ned her alt, og det har med økonomi å gjøre. I og med at vi ikke spiller i Norge, er det foretagende her et dundrende underskudd for NFF på alle parameter fra før. Da må vi ha forståelse for det, sier Solbakken.

Støtteapparatet og «sju, åtte, ni» spillere tok i helgen privatfly fra Oslo til Spania, ifølge Solbakken. Han peker på at de ville vurdert privatfly enda sterkere om det var snakk om en kvalikkamp. Solbakken sier at han ikke vil sende ut Eliteserie-spillerne i stor grad mot Luxembourg onsdag.

– Hva tenker du om Hareides karakterisering?

– Jeg har ikke helt fått det med meg, men du kjenner jo Åge. Det er ikke første gang han blåser ut. Og jeg har stor respekt for Åge, og jeg har akkurat vært klubbtrener selv og hadde nok brukt lignende adjektiv da, sier Solbakken og billedlegger situasjonen slik:

– NFF er regjeringen, og så er klubbene opposisjonelle. Hadde opposisjonen på Stortinget vært like klar i talen som Hareide, hadde vi fått en mye bedre pandemidebatt.