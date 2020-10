Etter sju strake tap mener AaFKs styreleder at klubben har fått en effekt av trenerbyttet

Jan Petter Hagen mener hentingen av Lars Arne Nilsen er et langsiktig prosjekt, som ikke skal dømmes etter sju kamper.

– Akkurat nå er det tungt for alle som er glade i AaFK, men det er ekstremt viktig at vi, uavhengig av divisjonen, klarer å stå sammen. Vi må ha ei best mulig avslutning på sesongen for å ha et godt utgangspunkt fram mot neste sesong, sier styreleder Jan Petter Hagen.

Med bare sju poeng på 22 kamper og tolv poeng opp til kvalifiseringsplassen, er det kun snakk om tid før AaFK er klare for spill i 1. divisjon. Det gir et tungt utgangspunkt når det fortsatt gjenstår åtte serierunder.