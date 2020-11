NFF-topp slår alarm etter Guldvog-utspill: – Konsekvensene er uante

Fotballforbundets konkurransedirektør Nils Fisketjønn reagerer på uttalelsene til helsedirektør Bjørn Guldvog etter avlysningen av landskampen mot Israel.

MÅ KANSKJE I KARANTENE: Patrick Berg (t.v.) vil kanskje bli nødt til å gå i karantene dersom testregimet endres. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

11. nov. 2020 20:04 Sist oppdatert nå nettopp

Det var Guldvog som satte ned foten for onsdagens kamp på Ullevaal Stadion. I etterkant uttalte han til VG at det «egentlig er ønskelig at de samme kravene stilles til idrettsutøvere som til andre yrkesaktive».

Gjennom UEFA-protokollen erstattes karantenebestemmelsene med et testregime, hvor spillerne blir testet jevnlig, men dette kan nå være i fare på norsk jord.

– Protokollen vil ikke gi samme beskyttelse når grunnsmitten i samfunnet er svært høy. Derfor mener vi det er grunn til å vurdere dette på nytt, sa Guldvog.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, uttalte at UEFA-protokollen er «akseptert i den form den er skrevet» i alle andre land.

– Vi har stor respekt for at Norge tenker annerledes, det har ført til at vi har en lav smittesituasjon sammenlignet med mange andre land, sa Bjerketvedt, konfrontert med Guldvogs uttalelser. Han påpekte også at NFF er kjent med at Guldvog er spesielt opptatt av karantenebestemmelsene.

Men nå kommer det kraftigere reaksjoner fra Norges Fotballforbund (NFF).

– Jeg er overrasket over at han setter hele testsystemet på spill etter at det har pågått i mange måneder. Jeg er overrasket, og jeg er usikker på om han ser konsekvensen av det. Konsekvensene er uante og kan i verste fall sette avslutningen av Eliteserien i spill, sier Fisketjønn til VG.

Ifølge konkurransedirektøren vil en innstramming av det tilrettelagte testregimet kunne innebære følgende:

Vålerenga kan ikke delta i Women’s Champions League der de skal møte Gintra Universitetas i Litauen den 19. november.

Molde kan ikke ta imot Arsenal og Dundalk på Aker stadion.

Kamper i Eliteseriens første runde etter landslagspausen kan bli utsatt dersom landslagsspillere som returnerer fra utlandet, må i karantene. Dette gjelder klubber som Bodø/Glimt (Patrick Berg og Marius Lode) og Rosenborg (André Hansen, Markus Henriksen og Carlo Holse).

– Hvis Molde må i karantene etter å ha kommet tilbake fra bortekampen mot Rapid Wien den 10. desember, så ryker serieavslutningen i fotballen. Da er faren veldig stor for at den må vare ut i 2021, sier Fisketjønn.

Han mener de siste månedene har vist at de strenge smittevernbestemmelsene rundt norsk og internasjonal toppfotball har fungert «veldig bra».

– Vi har hatt fem smittesaker totalt sett, ingen har bidratt til smittespredning. Ingen av sakene kom fra fotball, men fra private og jobbmessige forhold. Jeg synes det er gjort en veldig god jobb og håper ikke Guldvog mener det som det er blitt fremstilt. Det vil sette veldig mange kamper og turneringer i fare, sier Fisketjønn.

Han understreker at Norge har et strengere testregime enn andre land i forbindelse med UEFA-kamper.

– VI forstår alle at dette med økt smitte i landet er vanskelig og må bekjempes, men vi har nesten ikke hatt smitte, og alle tilfellene kommer fra andre steder, klubbene opptrer eksemplarisk. Å bruke ett isolert tilfelle av en israelsk spiller som kommer fra Tyskland, synes jeg er tynt grunnlag for å endre hele regelverket, sier Fisketjønn.