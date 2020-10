Donn avlyser treninger på Kristiansand stadion: – Handler om hensynet til barn og unge

Daglig leder Per Christian Osmundsen i Donn har sett seg lei av tilstanden på stadion. Fra neste uke slukker han lysene i to uker.

Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Vi slukker lysene til mandag. Alle klubbene som bruker banen er enige om at nå må vi få noen svar før vi eventuelt lar barn, unge og voksne spille her. I utgangspunktet har vi sagt 14 dager fra og med mandag, sier Per Christian Osmundsen i Donn.

Tidligere denne uka kunne Fædrelandsvennen fortelle at en rapport fra Norges Fotballforbund slaktet kunstgresset på Kristiansand stadion.