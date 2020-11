Bytyqi-perlet berget uavgjort for Viking

Viking har ikke slått Stabæk på Nadderud siden 2012. Men Zymer Bytyqis drømmescoring berget ett poeng.

Nå nettopp

STABÆK-VIKING 1–1

Det var en jevn og tett kamp i Bærum der hjemmelaget scoret først. Men Zymer Bytyqi berget ett poeng for Viking da han på lekkert vis fikset 1–1 med et langskudd like før pause.