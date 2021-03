Trakk seg for to år siden. Nå er han tilbake som styreleder i Jerv

Per Gunnar Topland er valgt som styreleder i Jerv, to år etter at han forlot vervet.

Per Gunnar Topland er tilbake i Jerv-manesjen. Her sammen med Rune Jakobsen i 2017. Foto: Jim Rune Bjorvand

45 minutter siden

– Jeg er ydmyk for å ta fatt på ledervervet igjen, men dette er en jobb som jeg skal gjøre sammen med styret og mange frivillige, sier Per Gunnar Topland til Jervs egne nettsider.

Klubben melder nå at Topland igjen blir styreleder etter å ha blitt valgt på årsmøtet til klubben. Det er to år etter at den rutinerte styrelederen valgte å trekke seg etter å sittet som styreleder i fem år.

– Det ligger mye følelser bak dette. Men alle må gi seg en gang, og jeg føler at jeg har gitt mitt, sa Topland den gangen.

Nå sier den nyvalgte styrelederen at han gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

– Klubbens ambisjoner må være at vi fortsatt har et stabilt 1. divisjonslag, som kan opp og utfordre de aller beste. Barne- og ungdomsavdelingen er veldig viktig for rekrutteringen og omdømmet som klubb. Jeg er stolt av at jeg var med å starte opp satsingen på gatelaget i min forrige periode og den jobben som gjøres der er fantastisk og den må vi bygge videre på, sier Topland.

Dette er det nye styret i Jerv:

Per Gunnar Topland

Carsten Jacobsen (nestleder)

Øyvind Johannessen (økonomiansvarlig)

Eirik Berntsen (representant for seniorgruppa)

Svein Roger Egge (repr. for barne- og ungdomsavdeling).

Bjørg Engeset Eide (styremedlem)

Lars Erik Syse (styremedlem)

Ron Astrup (styremedlem)

Marianne Tønnessen (styremedlem)