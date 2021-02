Aubameyang sendte Arsenal videre i Europa League

(Arsenal – Benfica 3–2, 4–3 sammenlagt) Arsenal slet lenge, men et sent mål fra Pierre-Emerick Aubameyang sendte London-laget videre.

25. feb. 2021 20:47 Sist oppdatert nå nettopp

Arsenal er på nedre halvdel i Premier League og dermed har en mulig seier i Europa League nærmest sett ut som lagets beste sjanse til å kvalifisere seg til Champions League neste sesong.

Arsenal tok ledelsen i første omgang, men et drømmetreff og en stor feil fra Daniel Ceballos gjorde at Benfica snudde kampen. Med en halvtime igjen trengte Martin Ødegaard og Arsenal to mål. Kieran Tierney utlignet til 2–2 25 minutter før slutt og fem minutter før slutt dukket Pierre-Emerick Aubameyang opp på bakre stolpe.

Spissen headet kontant inn innlegget fra Bukayo Saka og sørget for at Arsenal tok seg videre til åttedelsfinalen.

Martin Ødegaard startet for Arsenal i returoppgjøret mot Benfica, som for anledningen ble spilt i Athen på grunn av coronapandemien.

Lagene spilte 1–1 da de møttes i Roma i forrige uke og 1–1 var også stillingen til pause i Athen.

Pierre-Emerick Aubameyang satte inn 1–0 til Arsenal etter 20 minutter etter å ha blitt spilt lekkert fri av Bukayo Saka og lenge så det ut til å bli det eneste målet i omgangen, men tre minutter før pause stilte Diogo Goncalves seg opp da Benfica fikk frispark drøyt 20 meter før mål.

Goncalves fikk drømmetreff og skrudde ballen lekkert over muren og opp i hjørnet bak en sjanseløs Leno.

I andre omgang tok det ikke mer enn fem minutter før Arsenal igjen hadde ballen i nettet. Martin Ødegaard spilte Aubameyang nydelig gjennom og spissen chippet ballen fint i mål, men offsideflagget kom korrekt opp.

Daniel Ceballos laget frisparket i forkant av 1–1-målet og et kvarter ut i den andre omgangen gjorde han nok en feil. Spanjolen prøvde å heade ballen tilbake til keeper Bernd Leno, men hadde ikke orientert seg godt nok og headingen ble enkelt plukket opp av Benficas Rafa Silva. Benfica-spilleren rundet Leno og satte ballen enkelt i mål.

Dermed trengte Arsenal to mål for å ta seg videre. Mikel Arteta tok grep og byttet inn Willian og Thomas Partey og det betalte seg bare få minutter senere. Willian fant Kieran Tierney i boksen, som dro seg forbi en mann og sendte ballen ned i lengste hjørne.

Fem minutter før slutt sendte Aubameyang Arsenal i ledelsen, et mål som ble det avgjørende i kampen.