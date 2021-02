Her kommer regionens største fotballhall - kan stå ferdig til høsten

Om drøyt ni måneder kan det bli åpningskamp i den nye hallen.

Til venstre i grønt er skisse av hvor den nye fotballhallen på Øran vil ligge. Foto: Åndalsnes IF

Nå nettopp

I neste uke starter arbeidet med den nye fotballhallen på Åndalsnes. Dette vil bli den største fotballbanen innendørs i hele Nordmøre og Romsdal fotballkrets, og dersom alt går etter planen skal innendørshallen stå klar til bruk 1. november i år.

Daglig leder i Åndalsnes IF, Aksel Berget Skjølsvik, kunne presentere planene for den nye hallen mandag. Fotballhallen blir en del av et etter hvert stort fotballanlegg på Øran.