Brattbakk har sagt opp på Lerkendal: – Jeg følte ikke at jeg fikk påvirke nok

Tidenes toppscorer for Rosenborg skal ikke lenger være en del av trenerteamet ved akademiet.

Harald Martin Brattbakk er ferdig som trener ved Salmarakademiet. Foto: Christine Schefte

Nå nettopp

– Jeg følte ikke at jeg fikk påvirke nok. Halvstilling ble litt halvveis for meg. Slik min posisjon var, følte jeg ikke at jeg fikk ut mitt potensial som fotballtrener, sier Harald Martin Brattbakk.

Da Roar Vikvang tok over som akademileder på Lerkendal, ble tidenes toppscorer for Rosenborg med videre som såkalt rolletrener.