Gir seg selv et halvt år på å «få til» RBK

Åge Hareide skal bruke det neste halvåret på å finne ut av hvordan spillergruppa responderer. Akkurat nå sier han at han ikke vet om han ser seg selv som RBK-trener om et år.

Første halvdel av 2021 blir direkte avgjørende for Åge Hareides RBK-fremtid. I hvert fall i følge ham selv. Foto: Kim Nygård

MOLDE: Treneren har 11 måneder igjen av kontrakten med RBK. Nå forteller han at det er satt en konkret dato for når det skal forhandles om en forlengelse.

– Vi har en avtale om å diskutere kontrakten på en gitt dato i sommer, sier Hareide til Adresseavisen.

Han vil ikke å utdype hvilken dato dette er snakk om. Men forteller at dette er en ordning han lever veldig fint med.

– Ja. Vi var også veldig enige om at en «førstegangskontrakt» skulle ha denne lengden, sier han.

– Ser du deg selv som RBK-trener om ett år?

– Det vet jeg ikke, faktisk. Vi må i hvert fall få spilt noen kamper først.

Sier Hareide, som må se utvikling og fremgang og at det kommer noe ut fra det han jobber med.

Måtte snu: Rosenborg dro til Molde torsdag. Men måtte dra hjem uten å ha spilt noen treningskamp. Foto: Kim Nygård

Svart-hvitt

Etter en første høst, som handlet om å bli kjent med spillerne og å komme seg gjennom et tett kampprogram med Europa-billett, sier Hareide at første halvår av 2021 vil definerer om «prosjektet» blir en suksess:

– Ja. Min erfaring tilsier at om spillergruppa ikke har respondert det første halvåret (av en full sesong, journ. anm.), gjør de det neppe i det andre halvåret, heller. Det har i hvert fall vært slik i de klubbene jeg har vært tidligere. Det er veldig svart-hvitt, men for meg har det vært et faktum, sier Hareide.

– I løpet av første halvdelen av sesongen skjønner du om det er her du vil være?

– Ja. Men den biten er jeg ikke så veldig opptatt av. Jeg er opptatt av å få det til.

– Dårligere tid

Hareide tiltrådte på en 16-månederskontrakt 1. september i fjor. Og etter en kort juleferie startet oppkjøringen til den viktige 2021-sesongen 18. januar.

Treneren understreker at han er godt fornøyd med responsen han har fått av spillerne så langt.

– Så langt har det ikke vært noe problem. Da jeg kom inn i fjor høst, kunne jeg bli kjent med gruppa, som var en velsignelse. Deretter var det veldig mye kamper. Så blir det viktig framover å se framgang: At det kommer noe ut av det man jobber med, sier Hareide.

Han er klar på at han ventet gjennom høsten med å ta for seg endringene han ønsket å gjennomføre. Kampene kom for tett til at det hadde noe for seg.

– Gir du da deg selv dårligere tid enn du kunne ha gjort for å få ut det du ønsker?

– Ja. Men jeg er også der i livet at jeg ikke behøver å klamre meg til en trenerjobb om ting ikke fungerer. Jeg har også den erfaringen at om ting ikke er forstått og håndtert i løpet av dette halvåret, så skjer det neppe i det andre halvåret, heller.

Mener det er mulig å tette Glimt-gapet

– Hva skal skje i 2021 for at du har lyktes, da?

– Vi må vinne kamper. Så er jo det optimale å vinne serien, mens det i andre rekke handler om å komme ut i Europa.

– Er det kun gull som er godt nok?

– Ja, det er normal tankegang i Tørndelag. Et RBK som ikke tenker på gull... Det er en feil tanke for en trønder, svarer Hareide - og legger til:

– Man må være realistisk: Skal man tette gapet til Bodø/Glimt, må man gjøre et kvantesprang i 2021. Men det er mulig. Jeg er veldig optimistisk!