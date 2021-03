Bekrefter: Odd-spilleren er Hareides førstepri

Vebjørn Hoff sa klart fra om at han håper RBK og Odd blir enige. Det liker Åge Hareide.

Vebjørn Hoffs kontrakt med Odd går ut i år, og har gitt klart uttrykk for at han ønsker at Odd skal bli enig med RBK. Foto: Ole Martin Wold

8. mars 2021 12:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er absolutt positivt, sier RBK-treneren.

Lørdag sa Vebjørn Hoff til Adresseavisen at han ønsket at Odd og RBK skulle bli enige om en overgangssum, etter at Hareide fredag bekreftet interessen for midtbanespilleren.

– Jeg vet det har vært kontakt i helgen og at det har vært en dialog, men jeg har ikke snakket med Micke (Dorsin, journ.anm.) i dag. Vi får vel vite mer i ettermiddag, tenker jeg, sier Hareide til Adresseeavisen mandag.

Og på direkte spørsmål om det er Hoff Rosenborg går for nå, svarer Hareide kontant:

– Ja.

Åge Hareide vil ha Vebjørn Hoff til Lerkendal. Foto: Christine Schefte

Fredag sa RBK-treneren at Rosenborg ikke har gitt opp Sivert Mannsverk fra Sogndal, men nå er det altså Hoff som er førstepri.

– Kontrakten hans går ut i år, og det passer. Han har mange av kvalitetene vi ønsker å ha i et midtbaneledd. Han har god erfaring fra eliten, er vant til å spille 4–3–3 og kan være både sittende midtbanespiller og indreløper. I tillegg har han stor løpskapasitet, er en abeidssom og bra fyr. Han er absolutt interessant for oss, sier Hareide.

Diskuterte Forest-spiller

Nottingham Forests Fouad Bachirou er også et navn som har dukket opp i forbindelse med RBKs jakt etter midtbanespiller.

Den tidligere Malmö- og Östersund-spilleren har vært på bordet, forteller Hareide.

– Det stemmer at han har vært på listen over navn vi har diskutert, men vi har valgt å jobbe med Vebjørn Hoff i utgangspunktet. Jeg tror det ville vært vanskelig å få ham over, sier han.