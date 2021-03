Toppklubber aksepterer ikke NFFs ønske: Vil ha Qatar-avklaring før sommeren

Norges Fotballforbund har bedt om et ekstraordinært forbundsting til høsten for å behandle Qatar-spørsmålet. Både Tromsø og Vålerenga mener det må skje før sommeren.

BER OM FORTGANG: Vålerenga og Tromsø mener NFF bør kalle inn til ekstraordinært ting før sommeren for å få avklaring på hvorvidt Norge skal boikotte Qatar-VM. Her er Vålerengas Efrain Juarez Valdez i duell med Tromsøs Daniel Berntsen våren 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tromsø-leder Øyvind Alapnes ser ikke poenget med å vente helt til høsten for å avgjøre Norges holdning til fotball-VM i 2022.

Han leder klubben som startet «Qatar-opprøret», som senere har spredt seg til flere toppklubber over hele landet.

– Jeg har stor forståelse for at saken har kommet tett på det ordinære forbundstinget nå til helgen. Vi trenger tid til å sette norsk fotball inn i konsekvensene før sommeren. Men ønsker man å belyse det som skjer i Qatar, så har man nok informasjon allerede. Ingen skal sette seg på et fly til Qatar her. Det er såpass enkelt at man finner det på Google, sier Alapnes til VG.

Styret i Norges Fotballforbund – ledet av fotballpresident Terje Svendsen – ble mandag enige om å be om en utsettelse av Qatar-spørsmålet og behandle det på et ekstraordinært ting til høsten.

Også Vålerenga Elite synes det er for sent:

Osloklubben stemte over en boikott av Qatar-VM på sitt årsmøte denne uken: 78 personer stemte for boikott, bare én stemte mot.

– Det ekstraordinære forbundstinget bør absolutt holdes før sommeren. Dette er en ypperlig anledning for NFF til å fremstå fremoverlent. Man får gjort mye på én arbeidsuke, og det gjenstår mange arbeidsuker før sommeren. Det er full vinter her jeg er nå, sier Tuva Ørbeck Sørheim, som ble valgt til ny styreleder onsdag kveld.

VIL HA FYSISK MØTE: NFF ønsker å utsette avgjørlesen til høsten og ha et fysisk møte. Her er generalsekretær Pål Bjerketvedt og president Terje Svendsen (t.h.). Foto: Lise Åserud / NTB

Mens breddeklubben Oslo Ørn har varslet benkeforslag på Qatar-boikott under helgens ordinære fotballting, har fotballkretsene og Divisjonsforeningen (klubbene i 2. divisjon) markert at de ønsker at boikottspørsmålet avgjøres på et ekstraordinært ting.

Det samme har Norsk Toppfotballs styreleder Cato Haug gitt uttrykk for.

Interesseorganisasjonen til de 32 toppklubbene på herresiden skal ha årsmøte fredag. Toppfotball Kvinner tar sin avgjørelse torsdag.

– Vi er opptatt av noe hele norsk fotball kan samle seg om, og det er mulig det er ekstraordinært fotballting. Men det må være klare premisser. Det må være tydelig hvem som skal utrede hva, og vi mener det må arrangeres før sommeren, fastslår Øyvind Alapnes i Tromsø.

– Hvordan tror du resten av Fotball-Norge stiller seg til denne fristen?

– Ut fra samtalene jeg har hatt, tror jeg mange er opptatt av at det skjer før sommeren, svarer Tromsø-sjefen.

Kommunikasjonsdirektør i NFF, Gro Tvedt Andersen understreker at det det ikke er avgjort når og hvor et eventuelt ekstraordinært forbundsting vil avholdes:

«Det er gode grunner for å avholde et slikt ting både før og etter sommeren. Tidspunktet må avklares i rimelig tid før tinget settes søndag. En utredning vil ikke bare dreie seg om oppdaterte opplysninger om situasjonen i Qatar» skriver hun i en e-post til VG.

Andersen mener boikottspørsmålet må løftes til et felles spørsmål for norsk idrett:

«Vi må drøfte hvilke kriterier som skal gjelde for en boikottvurdering ved mesterskap og klubbturneringer. Vi må gå tett på andre nasjoner og fotballforbund og drøfte deres forhold til Qatar og boikott. Vi må ha tydelige svar fra FIFA» skriver hun.

Qatar-spørsmålet var ikke meldt inn som sak til helgens fotballting før fristen utløp i november. Derfor kreves en avstemning, og to- tredels flertall dersom saken skal opp til behandling.

Dersom det skjer, så kreves det deretter kun simpelt flertall når selve spørsmålet om en norsk VM-boikott skal behandles.