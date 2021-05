Storsponsor Rune hjalp TIL i dansk spillerjakt – dette sier han om klubbens nye spissutfordring

Rune Madsen bidro igjen i TILs spillerjakt.

HJALP IGJEN: Rune Madsen. Foto: Ronald Johansen

14 minutter siden

Dagen før overgangsvinduet stenger ble det klart at de to danske ungguttene Felix Vrede Winther (Fremad Amager) og Niklas Vesterlund (Trelleborg), samt den rutinerte canadiske målvakten Simon Thomas, som skal gi Jacob Karlstrøm kamp om keeperplassen, ble klar for TIL.

TILs velkjente sponsor Rune Madsen sier seg noenlunde fornøyd.

– Jeg føler det glapp noen på vei. Vi fikk noen vinn og noen tap.

– Hvilke tap tenker du på?

– Personlig så skriker jeg over at kapteinen vår (Simen Wangberg til Stabæk, journ.anm.) er borte, men det er ikke jeg som tar de avgjørelsene, jeg er bare med på lasset, sier Madsen.

Ønsker fortsatt Espejord

TIL-sponsoren var med å hente hjem Runar Espejord på lån fra nederlandske Heerenveen i fjor høst. Og igjen da TIL fornyet lånet.

Han har ikke lagt skjul på at han mer enn gjerne vil bidra til å hente spissen hjem til Tromsø på permanent basis, også selv om det torsdag ble kjent at den skadeforfulgte 25-åringen igjen må belage seg på et lengre opphold på sidelinjen (fire uker, journ.anm.).

– Runar i form er en sinnssyk spiller, så jeg er ikke helt villig til å gi han opp.

– Vil du bidra dersom TIL frir om mer penger til en erstatter nå som han er skadet?

– Vinduet stenger onsdag og åpner ikke før i august. Vi er nødt til å kjøre med de vi har. TIL har ikke spurt om det engang (penger til en erstatter). Det eneste de har spurt om jeg kunne stille meg bakom å bidra til, var de danskene sist torsdag. Jeg har bare sagt ja til å bidra, men vet ikke hvem de henter, sier Madsen.

TIL på frierferd

Det var på torsdag i sist uke at daglig leder Øyvind Alapnes og team manager Lars Petter Andressen tok turen til Roald Madsen AS sitt hovedkontor, for å høre om bedriften ville være med til å bidra til nysigneringene.

– Jeg vet ikke summen jeg har bidratt med. Det høres vanvittig ut å si det, men jeg vet faktisk ikke. De har fått fritt spillerom. Jeg vet ikke om jeg er alene eller om vi er flere. Vet du hva de kostet, sier Madsen spørrende.

Da iTromsø sier at Felix Winther koster rundt en million, Vesterlund et par hundre tusen og Simon Thomas kom gratis, blir Madsen fornøyd.

– Da kan det godt hende jeg er alene. Nå ble jeg i veldig godt humør, flirer Madsen og fortsetter.

– Jeg har bare gitt de go på å styrke stallen. Summen har ikke kommet bordet. Men det var en veldig hyggelig pris du snakket om nå, så det er positivt.

– Blitt fotballfrelst

Selv om Madsen fortsatt ønsker å spille sine kort på en overgang for Runar Espejord, vil han ikke helt avskrive at han vil hjelpe TIL, dersom de kommer på banen om en erstatter på spissplass.

– For å si det rett ut, har jeg ikke peiling på om det er tid nok eller om de er på leting. Det høres jo helt sykt ut om de klarer å finne en spiss på så kort tid. Men jeg får kanskje ta en telefon til de senere, sier TIL-sponsoren.

Han har tidligere uttalt at han har null peiling på fotball og ikke er så veldig interessert, men har merket at hans sterkere engasjement i klubben har begynt å smitte over.

– Jeg skal på stadion torsdag. Jeg er nødt til å se på. Jeg merker jeg blir mer og mer interessert. Før var jeg kun for ungene sin del, nå er jeg der for egen del. Jeg merker at jeg også ser annen fotball også, det er noe jeg aldri har gjort tidligere. Jeg har jo blitt Man United fan uten å vite det, fordi jeg heier på Solskjær og er begynt å se de kampene, så det blir veldig spennende å dra på stadion på torsdag, sier Madsen.

TIL har lagt seg på en linje med å satse på veldig unge spillere. Det er Madsen klar over kan bli både spennende, men utfordrende.

– Det er jo et lag med utrolig unge spillere de satser på. Han skal få kjørt seg litt han treneren.

– Leter ikke

Team Manager i TIL, Lars Petter Andressen, sier følgende om TILs utfordring nå som Runar Espejord mister i hvert fall de fem neste kampene.

– Selvfølgelig leit, men vi håper han er tilbake tidligere. Men det var jo også derfor vi hentet (Ebiye) Moses, sier Andressen.

– Så dere har god nok dekning?

– Ja, vi tenker egentlig det. Så vet man aldri hva som skjer, men det skal vel litt til for at det skjer noe mer nå. Samtidig er det et litt crazy marked og alt kan jo skje, men det skjer ingen i kveld (onsdag) i hvert fall, sier Andressen.

Han legger til at TIL ikke jobber veldig aktivt mot å styrke seg på spissplass, men holder likevel en åpning for at det kan komme flere inn, dersom noe veldig interessant skulle dukke opp i 12. time.

– Det gjelder egentlig alle posisjoner, at dersom det dukker opp noe veldig interessant, så kan det kan være aktuelt, men da handler det ikke bare om spissplass, for det er ikke noe vi jobber veldig aktivt med akkurat nå.