Landslagshelten hadde nesten ikke bilder fra egen karriere. Da tok hun et valg.

Da Ingvild Isaksen (32) måtte legge opp grunnet skadeproblemer, var hun lei seg. Siden har hun kjempet for å gjøre kvinnefotballen synligere.

Ingvild Isaksen opplevde mange blide stunder som fotballspiller. Nå blir hun medieansvarlig for kvinnelandslaget. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Da Ingvild Isaksen la opp etter en suksessrik fotballkarriere, var det et tomrom som måtte fylles. Hun hadde kjempet for suksess ute på gressmatten både på det norske landslaget og i klubber som Kolbotn, Stabæk og Juventus. Kneet sa til slutt stopp etter flere år med skadeplager. Det var tungt å måtte avslutte fotballkarrieren såpass tidlig, men mens én dør ble lukket, åpnet andre seg.

Tiden var inne for å finne noe nytt å brenne for. Svaret lå, ikke helt overraskende, innen sporten hun allerede hadde gitt så mye blod, svette og tårer. Hennes nye rolle tok engasjementet i en ny retning. Hun ønsket å se at kvinnefotballen gjorde seg synligere på sosiale medier og andre kanaler.

– Da jeg opererte for fjerde gang mot slutten av Juventus-oppholdet, begynte jeg på et årsstudium i digital innholdsproduksjon. For meg handlet det om at det føltes som om kvinnefotballen manglet eget innhold. Det fantes lite satsing på egne kanaler. Jeg har selv en karriere jeg nesten ikke har bilder fra, sier Isaksen.

Fakta Ingvild Isaksen Født: 10. februar 1989 Tidligere fotballspiller med 64 landskamper for Norge. Spilte også for Kolbotn, Stabæk og Juventus, før hun måtte legge opp i 2019. Har siden jobbet som medieansvarlig i Kolbotn og Vålerenga. Skal tre inn i samme rolle på kvinnelandslaget. Vis mer

Skal gjøre landslaget synligere

Etter at hun la opp i 2019, har hun jobbet som medieansvarlig i både Kolbotn og Vålerenga. Nylig ble det også klart at hun skal tre inn i samme rolle på kvinnenes A-landslag. Der har hun fått et engasjement ut 2022.

De siste årene er hun blitt enda mer oppmerksom på viktigheten av at kvinnefotballen klarer å løfte frem egne historier. Da er spesielt sosiale medier, som for eksempel Instagram, nyttige verktøy.

– Det er superviktig. Spesielt for oss som ikke har den samme oppmerksomheten i de ulike mediene.

Hun opplever at de forskjellige nettavisene i langt større grad plukker opp fortellinger fra klubber som er flinke til å dyrke seg selv i sosiale medier. Hun mener suksess på nettopp de plattformene må til for at kvinnefotballen skal nå ut til flere og dermed vokse.

– Jeg tror kvinnefotballens målgruppe er relativt ung. Den treffer vi nok flere fra i sosiale medier enn i VG og TV 2.

Isaksen har alltid vært interessert i å produsere foto- og videoinnhold. Her under en samling med kvinnelandslaget i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Tydelig satsing

Hun har jobbet i Vålerenga siden jul. I fjor var klubben det eneste laget i Toppserien som fylte stadion med 200 tilskuere (lavere kapasitet grunnet koronapandemien) i hver eneste hjemmekamp. Laget har hatt en helt tydelig satsing på sosiale medier den siste tiden.

I resten av toppserieklubbene varierer det mer. Isaksen har forståelse for at ressursene må prioriteres til andre stillinger.

– Jeg synes lagene i Toppserien har vært flinke til å være aktive på sosiale medier, med tanke på ressursene de har hatt.

Hun trekker blant annet frem hvordan Rosenborg-keeper Kristine Nøstmo har tatt ansvaret for sitt lags kontoer på diverse sosiale medier. Å la spillerne selv engasjere seg i kommunikasjonsstrategien, kan være en unik fordel i kampen om oppmerksomheten, mener Torgrim Olsen. Han er markeds- og medieansvarlig i RBK Kvinner.

– Det er litt annerledes for oss enn i en stor internasjonal klubb som kanskje har egen medieavdeling, men det er veldig viktig at vi jobber såpass aktivt med å bygge vårt omdømme. Det er avgjørende for tiltrekningskraften vår overfor publikum og samarbeidspartnere, sier han.

Han påpeker at det kan være en fordel for spillere å skaffe seg kompetanse på et helt nytt område når de bidrar slik Nøstmo gjør. Samtidig forsikrer klubben seg om at arbeidsoppgavene hennes ikke går utover spillet på gresset.

– Å gjøre dette skal ikke oppleves som energitappende, sier Olsen.