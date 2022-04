VM-sjefen tok kontakt med Klaveness etter tordentalen

Norges fotballpresident, Lise Klaveness (40), har fått mye oppmerksomhet etter at hun rettet kraftig kritikk mot FIFA under en tale. Etter tordentalen tok VM-sjefen kontakt.

2. apr. 2022 19:35 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter den norske fotballpresidenten overfor NRK.

– Han ga uttrykk for at det han mente var at jeg burde truffet ham under fire øyne i Qatar før jeg gikk på talerstolen. Eller kanskje at jeg ikke skulle gått på talerstolen i det hele tatt, men at kritikk skal rettes «face to face», sier Klaveness om møtet med Hassan Al Thawadi.

Han er sjef for arrangørkomiteen for det omstridte verdensmesterskapet i Qatar. Det sparkes i gang i november senere i år.

Etter talen, som du kan se i videovinduet øverst, gikk Al Thawadi opp på talerstolen, og uttrykte skuffelse over at Klaveness valgte å ytre sine bekymringer offentlig fremfor ansikt til ansikt.

– Vi hadde en kort og god prat om dette, at det var et poeng for oss at det ble gjort offentlig. At at kritikken ikke var rettet mot arrangørkomiteen, som jo har gjort mange ting, mot mot saken og fremtiden, legger fotballpresidenten til.

I sin bortimot seks minutter lange tale var Klaveness blant annet kritisk til tildelingen av Qatar-VM.

– Tildelingen av VM skjedde på en uakseptabel måte. Menneskerettigheter og likestilling var ikke i startoppstillingen, sa Klaveness under talen.

Fakta Kort forklart: Derfor er Qatar-VM kontroversielt

Måten den styrtrike ørkenstaten sikret seg VM på er også gjenstand for debatt: Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel på et senere tidspunkt grunnet anklager eller dommer om korrupsjon. En rapport fra den britiske storavisen The Guardian i februar 2021 viste at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden Qatar fikk VM i 2010. 37 av disse har ifølge the Guardian direkte tilknytning til byggingen av VM-stadionene. Migrantarbeidernes rettigheter har blitt kraftig kritisert under det såkalte «Kafala»-regimet i Qatar, som kort forklart gir arbeidsgiverne stor makt over arbeidstakerne og legitimerer grep som å inndra pass, tilbakeholde lønn og innskrenke bevegelsesfrihet. Myndighetene i Qatar hevder Kafala-regimet er opphevet som følge av VM i Qatar, men Amnesty pekte i en rapport sist høst på at utviklingen den seneste tiden ikke hadde gått rett vei – stikk motsatt. Der pekte de på funn som viste at arbeidernes rettigheter igjen hadde blitt innskrenket. Landets regler om homofili er også kontroversielle. Homofili er kriminelt og kan straffes med inntil sju års fengsel i Qatar. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness, som selv lever i et homofilt forhold, sa til TV 2 at hun måtte ta en ekstra sikkerhetsgjennomgang før hun reiste til landet før VM-kongressen. Vis mer

– Han ønsket å snakke ut om dette. Han ga uttrykk for at han synes det var skuffende. Jeg sa at intensjonen ikke var å kritisere selskapet hans i seg selv, men selve saken, og det å ha gode etiske reflekser i fotballen fremover. Men han ga uttrykk for at han oppfattet det som flengende kritikk av arrangørkomiteen, sier Klaveness til statskanalen.

Klaveness’ tale har skapt reaksjoner verden over, og Norges fotballpresident har i kjølvannet av talen blitt hyllet. Norges landslagssjef, Ståle Solbakken, er blant dem som har rost Klaveness’ tale.

Det var imidlertid ikke bare VM-sjefen i Qatar som var kritisk til Klaveness: Også generalsekretæren i Honduras’ fotballforbund, José Ernesto Mejía, var kritisk til Klaveness.

Han uttrykte imidlertid sin respekt for Klaveness overfor Dagbladet fredag.