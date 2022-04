Hegerberg hyller Klaveness: – Burde være en ekstrem inspirasjon

ULLEVAAL STADION (VG) Ada Hegerberg (26) mener talen til fotballpresident Lise Klaveness (40) i Qatar var historisk.

4. apr. 2022 19:35 Sist oppdatert nå nettopp

– For meg er den nesten et av de største øyeblikkene i sportshistorien. Det Lise gjør der krever så utrolig mye mot, klokhet og guts. Måten hun presenterer hele talen på og kommer seg igjennom, roste en tydelig engasjert Hegerberg da hun fikk spørsmål fra NRK om tordentalen Klaveness holdt med flengende kritikk av FIFA i forrige uke.

– Det burde være en ekstrem inspirasjon til å bli med på lasset og pushe videre. Både for menneskerettigheter og likestilling, vi er nødt til å være i førersetet. Norge og Skandinavia skal være foregangsland på demokrati, sa Lyon-spissen.

Halvannen uke etter at det ble kjent at Hegerberg gjør comeback på landslaget stilte hun til pressekonferanse på Ullevaal stadion i forkant av torsdagens VM-kvalifiseringskamp mot Kosovo i Sandefjord. Neste tirsdag er Polen motstander på Ullevaal stadion.

– Jeg hadde ikke sittet her i dag hvis jeg ikke hadde hatt en god følelse for å komme som den spilleren og den personen jeg er, sa Hegerberg som har hatt mange samtaler med Klaveness i forkant av beslutningen om å komme tilbake på landslaget.

TILBAKE: Landslagstrener Martin Sjögren og Ada Hegerberg på mandagens pressekonferanse.

– Jeg har hatt kontakt med Lise hele veien. Vi spilte jo sammen i Stabæk da jeg var 16 år. Det å ha den åpne diskusjonen med henne har vært befriende, og det har vært en veldig god dialog. Vi har etter hvert kommet i prat med Martin (landslagstrener Martin Sjögren), og det var på tide. Jeg har savnet landslaget, men så ble jeg skadet, og jeg måtte tilbake på et visst nivå før jeg var klar.

Ada Hegerberg står med 38 scoringer på 66 landskamper, men Lyon-spissen har ikke vært i aksjon for Norge siden 1–0-tapet mot Danmark i EM i juli 2017. Det er snar fem år siden hun sa nei til videre landslagsspill og kom med flengende kritikk - først og fremst av Norges fotballforbund.

– Jeg har aldri kommet med kritikk av lagkamerater, så det er ikke noen problemer. NFF er noe annet, der snakker vi, men jeg har aldri rettet fingeren mot lagvenninner.

– Vi har gått igjennom punktene jeg kom med den gangen. Vi kan ikke glemme alt som har skjedd. Vi har tatt de diskusjonene vi måtte ta.

– Hadde du krav for å komme tilbake?

– Nei, det har aldri vært krav, sa Hegerberg til VG.

Nå er sommerens EM-sluttspill i England det første store målet for 26-åringen og resten av det norske laget.

– Landslagsfotball er tøft. EM er et tøft mesterskap, og det å være ærlig med seg selv er et godt utgangspunkt, sa Hegerberg på pressekonferansen.

– Nå er muligheten for meg å komme tilbake og finne min plass og se hvordan ting foregår. Komme inn med en god spirit, for jeg ønsker jo at vi skal ta det her videre. Forhåpentligvis skal jeg prestere godt og inspirere den neste generasjonen, sa Hegerberg og la til:

– Jeg hadde ikke sittet her i dag hvis jeg ikke hadde hatt en god følelse for å komme som den spilleren og den personen jeg er.

– Nå får jeg tatt en del av det og se med mine egne øyne hvordan det er på landslaget.