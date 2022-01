Slik reagerer Fotball-Norge på Nils Arne Eggens dødsfall

En hel fotballnasjon samles i sorg over Nils Arne Eggens dødsfall.

10 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Dette er bare trist. Det blir et stort savn nå som Nils Arne er borte, sier Egil «Drillo» Olsen til VG.

Les også Nils Arne Eggen (80) er død

– Han var et fyrverkeri av humør og energi. Jeg har hatt et langt liv sammen med Nils Arne fra vi startet som spillere på Vålerenga, hvor vi kjørte i hans Mini fra Blindern til Valle for å trene, sier Olsen, som forteller at de siden har vært sammen på trenersamlinger og skrevet boken «Drillo og Eggen» sammen.

BOK: De to fotballtrenerne har skrevet bok sammen. Her fra en boksignering i 2010.

– Jeg har hatt kontakt med ham jevnt og trutt på telefon, og hørte at han var dårligere. Likevel kommer dødsfallet som en stor overraskelse, sier «Drillo».

Den ikoniske fotballkommentatoren Arne Scheie har også kommentert dødsfallet.

– Jeg tenker på alle gledene og alt han har betydd for norsk fotball. Det er en vegg som faller bort. Han har vært helt enestående, med 15 seriemesterskap som trener, tre mesterskap som spiller og sesong etter sesong i Champions League. Det er bare superlativer om hva han har betydd, sier Arne Scheie til VG.

Les også Nils Arne Eggens liv i bilder

78-åringen kommenterte og dekket norsk fotball og idrett gjennom flere tiår for NRK.

– Han er den største vi har hatt i norsk fotball. Og en av de største i norsk idrett. Han dominerte gjennom en 50-årsperiode. Jeg har nesten ingen ord for Nils Arne. Det er ingen over, ingen ved siden av, konkluderer Scheie.

Viasat-kommentator Roar Stokke har kommentert Nils Arne Eggens Rosenborg i Europa utallige ganger. Han preges også av dødsfallet.

– Det er bare så ufattelig ufattelig trist. Ingen har gjort så mye for norsk klubbfotball og ingen trønder har gjort mer for den trønderske identiteten og samhørigheten enn ham. Han plasserte Trondheim og Norge på fotballkartet. Det han utrettet sammen en fantastisk generasjon spillere er nok så mye større enn hva mange av oss har klart å ta innover oss. Det sies at man dør to ganger. Det siste som dør er minnene. Minnene han ga oss vil leve for evig og alltid. Takk, skriver Stokke i en melding til VG.

Slik reagerer fotball-Norge i sosiale medier:

– En av norsk fotballs største personligheter gjennom alle tider, skriver tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft på Twitter.

Fotballpodcasten Heia Fotball reagerer med to knuste hjerter.

– En av de aller største gjennom hele norsk fotballs historie. Enorm trener. Enorm personlighet, skriver fotballkommentator Kasper Wikestad.

Rosenborgs supporterklubb Kjernen har også lagt ut en melding der de takker RBK-legenden for alt.

– Vi var så heldige å få oppleve deg, Nils Arne Eggen, skriver Lars Tjærnås.