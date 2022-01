Rasmussen er fristet av Lillestrøm. Men vil bare gå om det er greit for Brann.

Mathias Rasmussen sier han er glad for at han nå er en viktig spiller i Brann, men vil gå til Lillestrøm dersom klubbene blir enige.

Mathias Rasmussen skal være sterkt ønsket av Lillestrøm.

– Jeg vil gjerne at dette ordnes opp klubbene i mellom. La oss si hvis det blir et bud som er så godt at styret mener det må aksepteres, for eksempel, sier Mathias Rasmussen.

Branns midtbanespiller er blitt gjenstand for et bud på om lag 2,5 millioner kroner fra Lillestrøm, som BT kunne melde fredag. Dette har Brann sagt nei til.