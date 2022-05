Arsenal med festfotball, men CL-plassen glapp – Leeds sikret ny kontrakt

Martin Ødegaard scoret og Arsenal spilte festfotball, men fikk ikke hjelpen de trengte for å snappe den uhyre viktige fjerdeplassen foran snuten til byrival Tottenham.

ØDE-GOAL: Martin Ødegaard scoret Arsenals 5–1-mål til ingen nytte. Tottenham vant 5–0 over Norwich og kapret den viktige fjerdeplassen.

22. mai 2022 16:57 Sist oppdatert nå nettopp

Tottenham hadde før runden et forsprang på to poeng ned til byrival Arsenal i kampen om topp fire.

Dermed var Martin Ødegaard & co. avhengig av hjelp for å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League.

Dejan Kulusevski sendte Tottenham i ledelsen mot Norwich etter et kvarter, før Harry Kane la på til 2–0 etter en halvtime.

Svenske Kulusevski la på med en klassescoring til 3–0 etter pause, Son Heung-min sementerte Spurs’ retur til det ypperste selskap ved å score både fire og fem-null.

DELT TOPPSCORER: Son Heung-min ble delt toppscorer med Mohamed Salah etter sine to scoringer mot Norwich.

Ødegaard-scoring

Også Arsenal spilte festfotball mot Everton. Gabriel Martinelli scoret på straffe i det 27. minutt, før Eddie Nketiah doblet få minutter senere.

Donny van de Beek reduserte rett før pause, før Cedric Soares fornyet tomålsledelsen ti minutter etter hvilen.

Midtstopper Gabriel fortsatte målfesten med sin 4–1-scoring, før Martin Ødegaard trillet inn Arsenals femte med en leken scoring.

The Gunners hadde fjerdeplassen i sin hule hånd inntil forrige torsdag, da de tapte 0–3 for nettopp Tottenham og fulgte opp med 2–0-tap for Newcastle mandag denne uken.

De er henvist til Europa League-spill kommende sesong.

YES, MAN! En Leeds-supporter får en gledelig oppdatering på sin mobile device. Mon tro det var en Newcastle-scoring mot Burnley.

Ny Premier League-kontrakt for Leeds

Enten Burnley eller Leeds skulle følge med Norwich og Watford ned til Championship etter dagens kamper.

Begge hadde 35 poeng før siste runde, men Burnley har før runden 20 mål bedre målforskjell.

Dermed var Leeds avhengig av å ta mer poeng enn sin nedrykksrival for å beholde plassen. Det gjorde de – og dermed beholder Leeds plassen i Premier League, mens Burnley rykker ned.

Leeds vant 2–1 over Brentford, mens Burnley tapte 1–2 for Newcastle.

Manchester United tapte

Manchester United, med deres nye manager Erik ten Hag på tribunen, sikret Europa League-plass til tross for tap mot Crystal Palace borte.

Før pause sendte imidlertid Wilfried Zaha vertene i ledelsen, og ettersom Michail Antonio sendte West Ham i føringen borte mot West Ham, var United på syvendeplass til pause.

Brighton utlignet imidlertid mot West Ham like etter pause, som løftet Manchester United tilbake til sjetteplass og Europa League. The Seagulls fullbyrdet snuoperasjonen til 2–1.

Dermed endte Manchester United på 6. plass, som gir Europa League-spill kommende sesong.