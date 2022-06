Citys sportsdirektør: – Han har alt

Manchester Citys sportsdirektør er sikker på at Erling Braut Haaland (21) kommer til å bli enda bedre ved å jobbe under Pep Guardiola.

I SOFAEN: Erling Braut Haaland i Manchester City-drakt.

13. juni 2022 11:21 Sist oppdatert nå nettopp

Txiki Begiristain uttaler dette til klubbens hjemmesider.

– Erling har alt vi vil ha i en spiss, og vi er sikre på at han kommer til å utmerke i denne troppen og dette systemet, sier Citys sportsdirektør.

– Dette er en veldig spennende signering for vår klubb, og jeg er sikker på våre fans kommer til å like og se Erling spille på dette laget.

Erling Braut Haaland og Manchester Citys sportsdirektør er enige om en kontrakt som varer fram til 2027.

Txiki Begiristain fastslår at han har fulgt Erling Braut Haaland i flere år.

– Nå er vi henrykt over at vi henter ham hit til Manchester City.

En rekke klubber har vært nevnt som mulige nye arbeidsgivere for Haaland, som har spilt for Borussia Dortmund i to og et halvt år og gjort ekstrem suksess der. Real Madrid og Bayern München er blant dem som er nevnt hyppigst, andre er Barcelona og Paris Saint-Germain. Men allerede i mars syntes det klart at Manchester City hadde vunnet kampen om den helt spesielle underskriften.

City har lenge lett etter en erstatter til Sergio Agüero, som forlot klubben sommeren 2021.

– Han er et enormt talent og har vært en av de beste spissene i Europa de siste sesongene. Hans målstatistikk er eksepsjonell, og hans spill i Borussia Dortmund - og i Champions League spesielt - har vist at han kan lykkes på øverste nivå, sier Txiki Begiristain.

– Han har hatt en utrolig utvikling, men han er fremdeles bare 21 år. Han har de beste årene foran seg, og vi er trygge på at han kan bli enda bedre når han skal jobbe med Pep (Guardiola), fortsetter Citys sportsdirektør.

Alan Shearer, tidenes målkonge i Premier League (260 mål), har store forventninger til Haaland i England.

– Når du ser på alle spillerne som har gått til City, så har Pep Guardiola utviklet dem mye, og jeg har ingen tvil om at det også er tilfelle med Haaland, skriver Shearer i en analyse for The Athletic.

Shearer har analysert seg frem til at Haaland garanterer 40 mål per sesong.

– Jeg står ved det jeg har sagt om at han vil score 40 mål, understreker Shearer.

På sosiale medier er det stor jubel for signeringen blant Manchester City-fansen.

Erling Braut Haaland hintet selv om overgangen sist uke med denne tweeten med bilder av seg selv fra den tiden faren spilte i Manchester City:

– Jeg har vært City-fan hele livet, fastslår han til klubbens hjemmeside.

– Jeg føler meg hjemme her, og føler at jeg kan utvikle meg og få ut mitt beste her i City.

– Jeg liker måten City spiller på, angrepsfotballen. Det passer meg virkelig bra.