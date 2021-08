Sist han sang Nystemten på Stadion fikk han pepper. Nå fikk Pallesen gåsehud.

FredriK Pallesen Knudsen forteller om følelsene etter den spesielle Brann-kvelden.

Re-debuten for Brann ble en sportslig suksess for Fredrik Pallesen Knudsen.

6 minutter siden

BRANN – SANDEFJORD 3–2

Brann Stadion: «Bergens åttende fjell», var merkelappen Fredrik Pallesen Knudsen (24) fikk av BT-kommentator Anders Pamer etter Branns 3–2-seier mot Sandefjord.

Midtstopperen fra Møhlenpris var en gigant i re-debuten for Brann, fire og et halvt år etter at han forlot klubben og ble Haugesund-spiller.

Knudsen stanget unna i forsvar og traff tverrligger i angrep. Da Brann scoret, var det få som jublet villere enn ham.

Fredrik Pallesen Knudsen (midten) jublet mer enn de fleste da Brann scoret søndag kveld.

Fikk Nystemten-pepper

Og da spillere, supportere og støtteapparat sammen sang Nystemten, tok han i det han kunne.

– Det er vel fire år siden jeg sist sang Nystemten her i Bergen. Det var med Haugesund på bortebane og da fikk jeg pepper. Nå sto jeg på rett side og sang, sier Knudsen, som til og med fikk beskjed om å droppe Nystemten i 2018.

Det er helt uvanlig at Nystemten avsynges etter kamp på Stadion.

Det var en guttedrøm som gikk i oppfyllelse igjen, sier han.

– Jeg har gjort det før, mend denne gang var det mye sterkere, sier Knudsen.

Tjuagutten satte seg i bilen i Haugesund og kjørte hjemover mens Brann-krisen stadig ble verre.

– Det har vært en tøff uke, en turbulent uke, sier Knudsen.

– Det har vært mye følelser involvert i dette, fortsetter han.

Laget samlet seg foran Store Stå.

Kom inn i krisen

Bergenseren forteller om hvordan det har vært å komme inn i krisen.

– Jeg har hele tiden fokusert på å bidra med det jeg kan. Positivitet og mine ferdigheter. Jeg visste at Brann trengte dette i denne situasjonen og med denne tabellsituasjonen, sier Knudsen.

Store Stå var stille i 19 minutter, i protest mot den siste ukens hendelser. Knudsen kaller det vanskelig.

Knudsen kalles «det åttende fjell» av BT-kommentator Anders Pamer.

Til gjengjeld fant han støtte i stemningen som ble da tilskuerne begynte å støtte laget.

– Jeg fikk gåsehud, sier han.

Fredrik Pallesen Knudsen var også fornøyd med viljen laget viste.

– Måten vi snudde kampen på var helt fantastisk, sier han.

Og å snu en kamp er noe Brann ikke har gjort på aldri så lenge.