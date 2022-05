Vålerenga ropte på straffe og brente kjempesjanse – så sikret Tromsø tre poeng

(Tromsø – Vålerenga 1–0) Vålerenga jaktet sin tredje strake seier i eliteserien, men på eget og slitent kunstgress, var det Tromsø som tok tre poeng.

Torsdagens oppgjør mellom Tromsø og Vålerenga, som egentlig skulle blitt spilt 3. juli, men som ble fremskyndet på grunn av kunstgressbytte i nord, kom ikke et sekund for tidlig for hjemmelaget. Men de trengte litt tid i kampen, for å finne veien til nettmaskene.

Etter en første omgangen som endte målløst, lykkes det for Tromsø i det 67. spilleminutt.

Lasse Nilsen la inn fra høyre og like foran VIF-keeper Kjetil Haug og en forsvarer, kom Eric Kitolano snikende. På lekkert vis styrte han ballen i nettet og hjemmelaget til seier.

– Det var kontrollert. Jeg har fått beskjed om å komme i boks når vi legger innlegg. Jeg har jobbet mye med det. Så var det bare å få tåa på den og se at den går inn, sa Kitolano til Discovery+.

Før Kitolano ble matchvinner, skulle det stått 1–0 til gjestene fra Oslo. Kun fire minutter ut i den andre omgangen vartet Aron Dønnum opp med lekkert vorspiel inne i Tromsøs 16-meter, og serverte en strøken pasning til lagkamerat Henrik Bjørdal.

Helt upresset og med fem meter mellom seg selv og Tromsøs sisteskanse, var det bare for Bjørdal og bredside ballen i mål, men 25-åringen bommet på ballen.

Det hele godt oppsummert slik:

– Det er ikke mulig å ikke score på den muligheten der, kommenterte Eurosports kommentator Jørgen Klem.

Dermed endte det 1–0, og ingen poeng til gjestene fra sør.

Det for et Vålerenga som kom til den fremskutte kampen på Alfheim med to strake seire og selvtillit, men som ble overkjørt i den første omgangen.

«Gutan» leverte en kanonade av gode angrep i løpet av de første 35. minuttene, men bortsett fra et skudd rett i lanken på Vålerengas keeper Kjetil Haug, var det ikke en overhengende fare for mål.

Litt etter litt fant også gjestene fotfestet på kunstgresset som snart skal byttes ut, og like før pause var Vidar Örn Kjartansson nære ved å stange Oslo-laget i ledelsen, men headingen strøk stolperoten.

Og noen minutter tidligere skulle Vålerenga kanskje fått muligheten til å ta ledelsen fra straffemerket. På en lang ball fra egen banehalvdel snappet Sahraoui opp den, og stormet mot mål. I duell med ikke mindre enn tre Tromsø-forsvarere, mest av alt Lasse Nilsen, gikk VIF-spilleren i bakken.

Kontakten mellom de to spillerne var klar, men dommer blåste ikke for straffe.

– Sånn som det føles ut der og da, så føles det som at jeg er foran ham og at han tar tak i armen min, jeg synes ikke det er straffespark, sa Nilsen til Discovery+ i pausen.