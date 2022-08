Vetlesen om Knutsens pauseprat: – Fikk en skikkelig hårføner

ZAGREB/OSLO (VG) (Dinamo Zagreb – Bodø/Glimt 4–1 e.e.o., 4–2 sammenlagt) Etter en svak første omgang, kjempet Bodø/Glimt seg tilbake i kampen i den andre omgangen. Det etter at trener Kjetil Knutsen hadde kommet med noen klare beskjeder i pausen.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var både i intervju med TV 2 før den andre omgangen og på pressekonferansen etter kampen tydelig misfornøyd med Bodø/Glimts start på skjebnekampen i Zagreb - en kamp som til slutt endte med at Dinamo Zagreb gikk videre til Champions League-gruppespillet.

– Vi gjemmer oss bort, sier Knutsen på pressekonferansen om den første omgangen.

Det fikk også spillerne tydelig beskjed om i pausen.

– Jeg kan si så mye som at han hevet stemmen litt i løpet av den pausepraten, Kjetil. Det trengte vi, for vi fikk et godt svar på det. Det var noe alle mann trengte, for vi var ikke på vårt beste. Det var fantastisk måten vi klarte å snu kampen på, men så blir det veldig brutalt på slutten der. Alt i alt så skal vi si oss fornøyd med den reisen, og så er den ikke helt ferdig, sier Hugo Vetlesen på pressekonferansen etter at Bodø/Glimts drøm om en Champions League-plass røk i ekstraomgangene.

– Vi fikk en skikkelig hårføner, legger han til.

FIKK KLAR BESKJED: Hugo Vetlesen (i front) og trener Kjetil Knutsen på vei ut av pressekonferansen etter kampen.

Tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson var spesielt kjent for å komme med «hårfønere» i pausen på kamper hvor alt ikke gikk som det skulle - eller på godt norsk en real skyllebøtte.

Høyreback Alfons Sampsted nøyer seg med å si at Knutsen «var klar og tydelig på veien videre».

Til pause ledet Dinamo Zagreb 2–0 og dermed 2–1 sammenlagt. I den andre omgangen hevet Glimt seg betraktelig og reduserte med 20 minutter igjen å spille.

– Spillerne skal ha utrolig honnør for måten – vi klarer sammen i pausen å snu det litt. Det viser at det er potensial, det er kraft og det er råskap i denne gruppen. Men så klarte vi det ikke helt denne gangen. Det var et godt forsøk, sier Knutsen.

KOM TIL KORT: Hugo Vetlesen og Glimt-spillerne klarte ikke å holde unna for Dinamo Zagreb.

For etter at Dinamo Zagreb holdt unna frem til det var spilt 90 minutter, var det hjemmelaget som tok over i ekstraomgangene og til slutt vant 4–1 etter to sene scoringer. Dermed er det laget fra Kroatia som har sikret seg en plass i gruppespillet i sesongens Champions League, mens Bodø/Glimt skal spille gruppespillet i Europa League.

– Vi begynner å spille bakover, miste ballen og skaper brudd i første ekstraomgang som gjør at vi heller litt bensin igjen på det bålet. Det tredje målet det føyer seg inn i rekken av tilsvarende mål som de to første, som vi ikke kan slippe inn på dette nivået. Det er litt hardt å ha et slikt momentum og ikke klare å ta det, både med tanke på at det var en stor mulighet og at vi som lag per nå ikke er mentalt rå nok til å holde fokuset når muligheten er der, oppsummerer Knutsen om hva som gikk galt mot slutten av kampen.