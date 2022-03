Klaveness støtter Solbakken: – Vi må erkjenne problemet

Lise Klaveness, fersk president i Norges Fotballforbund (NFF), vil diskutere tiltak for at norsk toppfotball skal få flere gressbaner.

SAMME RETNING: Ståle Solbakken mener norsk fotball har et problem med for få gressbaner på toppnivå. Nyvalgt fotballpresident Lise Klaveness er enig. Her er de etter 0–2-tapet for Nederland i høst.

23. mars 2022 08:44 Sist oppdatert nå nettopp

Landslagssjef Ståle Solbakken løftet mandag frem det han mener er et stort problem for norsk toppfotball: Det er for mange stadioner med kunstgress og for få med gress. Klubbtopper har pekt på at det er et vel så stort problem at det er mangelvare på treningsbaner med gress.

Den nyvalgte fotballpresidenten Klaveness støtter både Solbakken og klubbenes utspill.

– Det er en prekær situasjon i norsk toppfotball, og det er også en treningsbane-krise. En ting er hovedanlegget til klubbene, men man trenger også treningsbaner. Det er vanskelig å finne både stadioner og treningsbaner med gress for topplagene, til og med for landslagene, sier Klaveness til VG.

– Hva kan NFF gjøre for å snu trenden og få flere gressbaner?

– Først og fremst må vi erkjenne problemet og hvilke konsekvenser det har for hele norsk fotball. For NFFs del må vi nå se på dette med nasjonalt treningsanlegg slik at vi får de fremste flaggskipene våre i gang på det underlaget vi konkurrerer på ute, men vi må også diskutere andre strategier og tiltak så vi snur utviklingen som sakte, men sikkert har blitt et generelt problem med at hovedregelen også i den profesjonelle toppfotballen er blitt kunstgress, svarer Klaveness.

NFF ønsker å bygge et nasjonalt treningsanlegg, og det jobbes nå med å kartlegge hva som trengs. Neste år skal man kunne gjøre beslutninger på dette. Dette vil være en stor investering for norsk fotball, ifølge Klaveness.

– Vi er på jakt etter et nasjonalt treningsanlegg hvor kvinner og menn, jenter og gutter, trenere, ledere og toppklubber kan utveksle kunnskap og skape en toppidrettskultur på gress med god kvalitet for å skape utvikling. Omtrent alle Norges konkurrenter internasjonalt våre har et slik anlegg allerede.

Solbakken kalte det en fallitterklæring at U21-landslaget spiller fast på kunstgress i Drammen.

– Det er gressbane-mangel i Oslo og Norge. Da har U21-teamet måttet tenke alternativt og prioritert å ha en fast hjemmebane. Ullevaal tåler ikke at andre landslag enn at våre to A-landslag trener og spiller der fast, sier Klaveness.

Fakta 11 av 16 lag i Eliteserien spiller på kunstgress Disse 11 klubbene har kunstgresshjemmebane i 2022: Aalesund, Bodø/Glimt, HamKam, Kristiansund, Molde, Odd, Sarpsborg, Strømsgodset, Tromsø, Viking og Vålerenga. Disse fem har naturgress: Lillestrøm, Rosenborg, Haugesund, Jerv og Sandefjord. Vis mer

– Er det greit at Solbakken går ut så kritisk mot NFF og klubber?

– En del av å være leder for landslaget, norsk fotballs flaggskip, er at landslagssjefen nettopp formidler sin vurdering internt i NFF og generelt til norsk fotball hva som kreves i internasjonal fotball for at landslaget og norsk toppfotball skal nærme seg målene vi har satt oss, sier Klaveness og fortsetter:

– Jeg er glad vi har en landslagssjef som er glødende opptatt av norsk fotball og disse tilbakemeldingene må vi alle ta til oss. Men det er ikke en manns synspunkt alene dette. De aller fleste i toppfotballen er enige om at mangel på gressbaner, både trenings- og kamparenaer, er et problem som må løses.

Klaveness påpeker at kunstgress også er en velsignelse for norsk fotball og talentarbeidet – men til et visst nivå.

– Den profesjonelle og internasjonale delen av fotballen bør i all hovedsak spilles på gress. I toppen er det marginene som skiller, og i Europa spilles toppfotball på gress, derfor må vi også være med på det.

Solbakken rettet kritikk også mot Norsk Toppfotball (NTF) for å ikke gjøre nok for å få flere klubber til å prioritere gressbaner.

– Det er klubbene som investerer i sine anlegg og gjør sine vurderinger. Vi gjør investeringer på vegne av klubbene ut fra at klubbene har besluttet det. Og så er det selvsagt vår jobb å rette fokus på viktige områder, sier Leif Øverland, direktør i NTF.

– En klok landslagssjef vil alltid bli lyttet til. Han skal ha sterke meninger og jeg har full respekt for uttalelsene, sier Øverland.