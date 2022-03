Sjokktap for Italia - europamesteren mister VM igjen

(Italia - Nord-Makedonia 0–1) Nord-Makedonia påførte europamester Italia sitt første tap på eget gress i VM-kvalikhistorien. Dermed går VM igjen uten stornasjonen.

24. mars 2022 22:40 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

På overtid scoret Aleksandar Trajkovski for Nord-Makedonia på sin gamle hjemmebane i Palermo og avgjorde kampen med et knallskudd fra distanse. Få minutter senere blåste dommeren av kampen og hjemmefansen pep mot sine egne.

«Italia-katastrofe. Vi går igjen glipp av VM», skriver storavisen Gazzetta dello Sport.

Nord-Makedonia, som er nummer 67 på FIFA-rankingen, møter tirsdag Portugal til playoff-finale om Qatar-billett. Portugal slo Tyrkia 3–1.

Det er første gang i historien at Italia taper en hjemmekamp i VM-kvaliken. Det er andre gang på rad at Italia mister VM, etter at Sverige slo dem i playoffen 1–0 over to kamper i 2017.

Sjokkresultatet kommer et langt halvår etter at Italia overrasket med å vinne EM sist sommer.

Italia styrte kampen og hadde 32 skudd, mens Nord-Makedonia hadde fire. Men italienerne slet med å komme til store sjanser og nervøsiteten ble større og større.

Siden EM-triumfen har Italia slitt i VM-kvaliken - særlig med å score mål:

1-1 mot Bulgaria

0-0 mot Sveits

5-0 mot Litauen

1-1 mot Sveits

0-0 mot Nord-Irland

0-1 mot Nord-Makedonia

Otávio Edmilson sendte Portugal foran og Diogo Jota doblet etter en herlig pasning fra Otávio. Portugal dominerte store deler av kampen, men Tyrkia våknet etter pausen.

I 65. minutt reduserte storscorer Burak Yilmak etter et nydelig veggspill med Cengiz Ünder.

Og fem minutter før slutt fikk Tyrkia alle tiders mulighet til å utligne. Dommeren dømte straffe etter hjelp fra VAR, men den satte Yilmak i tverrliggeren og over til stor fortvilelse på Tyrkia-benken. Og på overtid scoret Matheus Nunes 3–1 for Portugal.