Ustoppelige Glimt ydmyket sjanseløse Odd: – Pinlig og skammelig

(Bodø/Glimt - Odd 7–0) Kjetil Knutsens menn fortsetter å vise fryktinngytende form inn i krevende og viktig høst. Lørdag vartet de opp med en skikkelig fotball-leksjon på eget gress mot gjestene fra Skien.

6. aug. 2022 17:49 Sist oppdatert 6 minutter siden

Forestillingen på Aspmyra lørdag kveld fikk Eurosports kommentator og ekspert til å applaudere hjemmelaget og riste på hodet av gjestene.

– Det er ikke til å fatte og begripe hvor nakent dette Odd-laget er. De møter en overmakt som er utrolig vanskelig å stoppe, sa kommentator Petter Bø Tosterud.

– Pinlig og skammelig, supplerte ekspert Christian Gauseth før han fortsatte:

– De bør gi en personlig unnskyldning til de som har møtt opp på Aspmyra. Det hører ikke hjemme på dette nivået her.

HERJET: Amahl Pellegrino og Hugo Vetlesen var nærmest ustoppelige mot Odd lørdag kveld.

– Brutalt

For de gulsvarte ga seg nemlig ikke før de hadde satt syv baller i Odd-målet.

Selv om bortelaget forsøkte å forsvare seg med mange mann godt inne på egen halvdel, kunne ikke det stoppe Amahl Pellegrino og Hugo Vetlesen.

De noterte seg for to og tre scoringer hver før Runar Espejord og Ulrik Saltnes pyntet på resultatet til 7-0.

Det var faktisk Odds største serietap siden 0–7 mot Rosenborg tilbake i 2011.

Det ble med andre ord en blytung kveld for trener Pål Arne «Paco» Johansen.

– Det er brutalt og understreker hvor godt gjort det var å slå dem for en måned siden. Vi kan kjempe om å bli seriemestre i Litauen, men ikke i Norge, innleder han i et intervju med Eurosport etter kampen.

Han tror eget lag rett og slett ble paralysert av et tidlig Glimt-mål.

– En tøff opplevelse. Vi må reise hjem, trene og bli bedre, sier han.

Dommen var minst like tøff fra spillerne hans.

– Det er det verste jeg har vært med på på en fotballbane. Vi må bare beklage til alle som heier på Odd, sier keeper Leopold Wahlstedt.

BLYTUNG DAG PÅ JOBB: For Odd-back Josef Baccay (foran) og keeper Leopold Walhstedt.

«Nå er vi Bodø/Glimt», sier trener Kjetil Knutsen til klubbens Twitter-konto.

Siden det sjokkerende 1-0-tapet for Linfield i Champions League-kvalifiseringen i midten av juli, har Glimt scoret ikke mindre enn 27 mål på de siste fem kampene i alle turneringer. Det gir et målsnitt på 5,4 mål per kamp.

– En fantastisk kveld. Mitt første hat trick (tre mål i en og samme kamp). Det smakte utrolig deilig. En uforglemmelig kveld, rett og slett, sier Hugo Vetlesen til Eurosport etter kampen.

Fakta Glimts utrolige målsnitt: 19. juli tapte Bodø/Glimt 1–0 for lille Linfield i den første av to kamper i andre runde av Champions League-kvalifiseringen. Men så har det skjedd noe. Se bare på denne rekken her: 23. juli: Bodø/Glimt - Jerv 5–0 (Eliteserien)

27. juli: Bodø/Glimt - Linfield 8–0 (Champions League-kvalik, 2. runde, 2. kamp)

30. juli: Aalesund - Bodø/Glimt 1–2 (Eliteserien)

3. august: Bodø/Glimt - Zalgiris 5–0 (Champions League-kvalik, 3. runde, 1. kamp)

6. august: Bodø/Glimt - Odd 7–0 (Eliteserien) Kommer: 9. august returkamp mot Zalgiris. 13. august spiller Glimt borte mot Sarpsborg 08. Vis mer

Det tok bare et snaut kvarter for Pellegrino prikket inn 1–0 fra spiss vinkel og i lengste hjørne. Kort tid senere ville ikke Vetlesen være noe dårligere. Fra distanse og foran et passivt og ryggende Odd-forsvar hamret han ballen i krysset fra rundt 16 meter.

Den offensive duoen scoret like gjerne ett til hver i første omgangs siste minutter. Først da Pellegrino utnyttet en grov forsvarsfeil av Odds Thomas Rekdal. Fra 20 meter hamret han ballen inn i et halvtomt mål.

Vetlesen stod minuttet senere for kampens store prestasjon da han inne i Odds 16-meter snurret rundt med både Salomon Owusu og nevnte Rekdal før han satte inn 4–0.

De få tilreisende fra Skien fikk se at Vetlesen økte til 5-0, før Runar Espejord og Ulrik Saltnes gjorde ydmykelsen komplett.

Allerede tirsdag venter nok en kamp i Champions League-kvalifiseringen, mens Glimt reiser til Sarpsborg for ny seriekamp om en uke.