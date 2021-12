Bekrefter ny kontakt: Rekdal nærmer seg Rosenborg

Rosenborg har bedt om et nytt møte med Kjetil Rekdal. Om forhandlingene går i orden, tyder alt på at Kjetil Rekdal blir Rosenborgs neste trener.

Kjetil Rekdal kan bli ny Rosenborg-trener.

15. des. 2021 10:03 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag skrev Adresseavisen at Kjetil Rekdal står på RBKs liste over trenere. Lørdag bekreftet styreleder Ivar Koteng at klubben har har snakket med Rekdal to ganger.

Etter det Adresseavisen erfarer nærmer Rekdal seg RBK-jobben. Blir partene enige, blir 53-åringen ny trener.