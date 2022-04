Forberedt på nye Roma-triks: – Bevisst spill fra Mourinho

ROMA (VG) De tar med seg ledelse til et stappfullt Stadio Olimpico, og det utenomsportslige bråket har stjålet mye av oppmerksomheten. Kanskje må de klare seg uten hovedtreneren på benken også.

KLAR FOR KAMP – OG BRÅK: Ulrik Saltnes, Bodø/Glimts kaptein.

13. apr. 2022 11:19 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Mens Kjetil Knutsen glimret med sitt fravær, var det lagkaptein Ulrik Saltnes og midtstopper Marius Høibråten som stilte fra Glimt-troppen.

Allerede før pressekonferansen begynte fikk pressen beskjed om at Bodø/Glimt ønsket sportslige spørsmål, og at spørsmål om ankesaken måtte rettes til daglig leder Frode Thomassen – et budskap som ble gjentatt av pressesjef Niklas Aune da Glimt-spillerne gikk opp på podiet.

Likevel var det mange spørsmål som dreide seg om i hvilken grad Glimt-spillerne er påvirket av bråket og det mulige fraværet av Kjetil Knutsen.

– Det er vel sannsynligvis et bevisst spill fra Mourinhos side. Det er ikke noe vi velger å bruke energi på. Vi må bare akseptere det som kommer, sier Høibråten.

Igjen var det snakk om «fokus» og at spillerne gledet seg til å oppleve den store anledningen i den evige stad. Nordlendingene tar med seg en 2–1-ledelse fra oppgjøret på Aspmyra inn til returoppgjøret på et stappfullt og kokende Stadio Olimpico, som huser opp mot 70 000 tilskuere.

Roma-fans har på i sosiale medier varslet at Glimt-spillerne, som forbereder seg til kamp på Roma-rivalen Lazios treningsanlegg, skal få jobbe hardt for nattesøvnen. Saltnes stiller imidlertid forberedt:

– Jeg har med ørepropper, så jeg er forberedt på mye tuting og spetakkel, smiler Glimt-kapteinen.

Har anket UEFA-avgjørelse

Spetakkelet kommer ikke bare på grunn av Romas tap, men også hendelsene i kjølvannet av det:

Etter kampen på Aspmyra skal det ha oppstått et basketak mellom Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos. Glimts versjon av hendelsen er at Santos tok kvelertak på Knutsen, som svarte med å legge portugiseren i bakken. Roma hevder på sin side at det var Knutsen som gikk til angrep på Santos.

Videobilder av hendelsen finnes, og både UEFA og politiet i Bodø er i besittelse av den. Hendelsen førte til at Knutsen og Santos er midlertidig suspendert til torsdagens kamp. Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt, bekreftet til VG tidligere onsdag at de har anket avgjørelse.

UEFA har avvist Glimts anke.

Bodø/Glimt-spillerne hevder at de ikke vet hvem som ledere laget torsdag, mens mentaltrener Bjørn Mannsverk – som litt overraskende var Bodø/Glimts representant fra støtteapparatet under pressekonferansen – slår fast at det i hvert fall ikke blir ham.

– Forberedelsene vi gjør inn mot kamp er som vanlig. En treners arbeid foregår nok 99,9 prosent av tiden utenfor de 90 minuttene vi spiller fotballkamp, så jeg tror ikke det er noe vi skal bekymre oss for, sier Ulrik Saltnes.

– Vi har snakket ut om det med Kjetil og ellers har vi forberedt oss som vanlig til kamp. Vi gleder oss egentlig bare. Det blir en fantastisk kamp, og det er en fantastisk mulighet for oss, sier Saltnes, og understreker:

– Vi er her først og fremst for å kose oss og nyte øyeblikket.

En som ikke koste seg og nøt øyeblikket på Aspmyra, var José Mourinho:

– Synd og unødvendig

På grunn av all spenningen har politiet doblet styrken som reiser med laget til Bodø.

– Det er hyggelig å ha med noen ekstra karer på tur. Det er nok ingen av oss som føler seg ukomfortable eller redde, sier Saltnes.

Politiet har kommet med oppfordringer til fansen om å være forsiktige. Men Saltnes’ oppfordring er å kose seg så mye som mulig på påskeferie i Roma.

– Jeg tror ikke vi skal venne oss til å spille kvartfinale på sånne stadioner i europeiske turneringer. Hadde jeg ikke vært fotballspiller i Glimt, vil jeg vært Bodø/Glimt-supporter. Det ser jækla gøy ut, sier Saltnes, som håper supporterne ikke får forsuret opplevelsen:

– I mine øyne er det uheldig hvis dette får den konsekvensen at de supporterne som kommer hit for å nyte det fantastiske øyeblikket og sporten, kanskje får en litt dårligere opplevelse. Det synes jeg er synd og unødvendig, men for min del endrer det ikke så mye. Jeg er her for å spille fotball, sier Saltnes.

Etter pressetreffet var VG til stede på Bodø/Glimts trening. Brede Moe og Amahl Pellegrino, som begge ble byttet ut med skader mot Sandefjord, var på plass.

Mens Brede Moe slo pasninger og kjørte lange sprinter, og så ut til å klare begge deler det ganske bra, gjorde Amahl Pellegrino mindre eksplosive øvelser med fokus på lysk, lår og hamstrings sammen med fysio-ekteparet Mike og Laura Brown.

Også Sondre Sørli trente alternativt, men han er uansett ikke registrert til Conference League etter at han var ute i lang tid med en korsbåndsskade.