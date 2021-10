Gulbrandsen og forlovedens Tyrkia-eventyr: – Dette man har jobbet for hele livet

ISTANBUL (VG) Fredrik Gulbrandsen (29) lever profflivet i Tyrkia med forloveden Malene Pedersen (25). Spissen har likevel forståelse for at Ståle Solbakken ikke har tatt ham ut til landslagets VM-kvalifiseringskamp mot landet.

SAMMEN I TYRKIA: Fredrik Gulbrandsen og forloveden Malene Pedersen tok imot VG hjemme i Istanbul, hvor førstnevnte spiller for hovedstadslaget Basaksehir.

– Jeg forventet ikke å bli tatt ut. Jeg har slitt litt i det siste, og det er veldig mange spisser i Norge som gjør det bra. Det har vært mange forfall nå, men jeg håper at de nye kommer inn med ekstra energi og en giv som gjør at vi får med oss et godt resultat mot Tyrkia, sier Gulbrandsen, som selv har tre kamper for Norge.

Noen minutter tidligere stopper taxien vår ved en sikkerhetskontroll i utkanten av Istanbul. Sjåføren oppgir navnet til den norske Basaksehir-angriperen til vakten. Etter en telefonsamtale med Gulbrandsen slippes VGs team inn bak portene til et bevoktet villaområde.

Som 16-åring ble romerikingen tidenes yngste Lillestrøm-spiller da han debuterte i toppdivisjonen. De 13 siste årene har Gulbrandsen vunnet serien i Norge med Molde, to ganger i Østerrike med Red Bull Salzburg og en gang i Tyrkia. Parallelt har han blitt belønnet for ferdighetene sine. I 2019 sto Gulbrandsen oppført med over 12 millioner kroner i årslønn.

I dette intervjuet åpner den hurtige angriperen blant annet opp om en kontrastfylt periode i Istanbul, fremtidsplanene og muligheten for en retur til Eliteserien.

Her kan du se hvordan Basaksehir-profilen vurderer fredagens VM-kvalifiseringskamp mellom Tyrkia og Norge:

Livet i Tyrkia

Mens Gulbrandsen har vært med på å senke Manchester United i Champions League og spilt foran over 50.000 tilskuere i lokaloppgjør mot Besiktas og Galatasaray, følges forloveden av over 50.000 personer i sosiale medier.

Selv om de kan unne seg materielle ting få andre kan, føler ingen av dem at de lever et unikt liv.

– Noen tenker kanskje at vi lever spesielle liv, men det er veldig vanlig. Hverdagen er veldig lite glamorøs. Vi har bare litt rare arbeidstider. Det er oss to. Det er ikke noe fancy, forteller Pedersen, som er fra Molde og ikke visste at Gulbrandsen var fotballspiller da de møttes for syv år siden.

– Folk ser kanskje fine hus, biler og sånne ting, men det viktigste for meg er familien. Jeg prøver å være så jordnær og fin som mulig, som mamma har lært meg. Man har selvfølgelig flere muligheter, men vi er vanlige folk som alle andre, sier Gulbrandsen.

HAR OPPLEVD MYE: Gulbrandsen har spilt Champions League for Basaksehir. Her mot Paris Saint-Germain og Neymar.

På grunn av pandemien har ikke paret kunnet ha besøk på over ett år, men onsdag kom mamma Anita og broren Lucas til Istanbul igjen og da var gjensynsgleden stor.

– Jeg begynte å gråte med en gang jeg kom hit. Jeg syns det har vært veldig tøft under coronaen. Jeg vet hvor mye de ønsker å ha venner og familie på besøk. Det har gjort det så vanskelig. Det er veldig deilig å være her igjen, forteller mamma Anita, mens hunden Hugo (6) tripper rundt bena til sønnen.

– Det er helt fantastisk å få familien på besøk, sier Gulbrandsen selv.

ENDELIG: Mamma Anita og broren Lucas kunne onsdag komme på besøk igjen, etter at pandemien hadde gjort det vanskelig det siste året.

– Mye vi går glipp av

Et liv i fotballen innebærer treninger, reiser og kamper nesten året rundt. Bortsett fra noen uker på sommeren, er de to låst til klubblagets plan.

– Det er mye vi går glipp av som andre kan gjøre, forteller Malene Pedersen.

– Bestekompisen min giftet seg nå nettopp, sier Gulbrandsen.

– Og du var forlover, sier hun.

– Ja, men jeg hadde ingen sjanse til å være med på bryllupet. Alle fotballspillere vet hvordan det fungerer, men man kjenner på det av og til. Så kommer man tilbake til at dette er noe man har jobbet for hele livet, å kunne leve av å spille fotball og oppleve ulike kulturer.

Nå har de vært i i Tyrkia siden sommeren 2019. Oppholdet i Basaksehir har vært kontrastfylt. Fra å bidra til å vinne klubbhistoriens første seriemesterskap og Champions League-spill til skader og trenere som ikke alltid har gitt ham tillit.

– Det har vært store opp- og nedturer. Det endrer seg fort her. Men det gjelder om å prestere bra. Da får du spille. Utenfor banen har vi trivdes hele veien, forteller Gulbrandsen.

BOR MED HUGO: Den seks år gamle mopsen Hugo trives også i Istanbul.

Fakta Fakta om Fredrik Gulbrandsen Født: 10.09.1992 (29 år) Fra: Lillestrøm Forlovet med: Malene Pedersen Agent: Jim Solbakken Klubber: LSK, Lyn (lån), Molde, Red Bull Salzburg, New York Red Bull (lån), Istanbul Basaksehir. Titler: Eliteserien (2014), NM (2013, 2014), Østerriksk Bundesliga (2016/2017), 2017/2018), Østerriksk cup (2016/2017), Tyrkisk Süper Lig (2019/2020) Vis mer

Vurderer fremtiden

– Kontrakten din går ut neste sommer. Hva er planen for fremtiden?

– Hun vil bli, da, sier den fotrappe spissen og smiler.

– Ha-ha. Nja. Både og, svarer forloveden.

– Jeg er åpen for alt mulig, egentlig. Jeg har ikke snakket med klubben om fremtiden enda. Jeg er i en alder hvor jeg bør være på mitt beste fotballmessig. Hvis man føler at man ikke får nok spilletid eller utvikler seg nok der man er, må man se på det. Men jeg trives her. Nå har vi også fått inn Emre Belozoglu som trener. Det virker veldig positivt.

– Hva blir det viktigste når dere skal velge klubb?

– Jeg vil alltid se etter totalpakken. Spilletid, nivå, sted, lønn. Alt, egentlig. Hvis vi skulle bli her, er det meste på plass. Da vil det viktigste være spilletid.

HAR DET BRA SAMMEN: Pedersen og Gulbrandsen har vært sammen i syv år.

Utelukker ikke Norge-retur

– Blir det utlandet uansett, eller er tidligere klubber som Lillestrøm og Molde aktuelle neste sommer?

– Jeg har vært litt åpen for alt, egentlig. Jeg vil helst spille på så høyt nivå som mulig. Men du er ikke klar for å flytte hjem enda, sier Gulbrandsen og ser bort på forloveden.

Han er selv sønn av LSK-legenden Tom «Bukken» Gulbrandsen, som spilte ti sesonger for gultrøyene.

– Jeg syns det er veldig spennende å bo i utlandet. Vi er fortsatt unge. Så hvorfor ikke? Vi har det jo veldig gøy, svarer Pedersen.

– Hvor skal dere bosette dere når dere en gang skal tilbake til Norge da?

– Jeg har fått overtalt henne til at det blir Lillestrøm til slutt, sier Gulbrandsen og gliser.

– Du sier det, ja? Neeeei. Ha-ha, ler hun.

– Du vil ikke bo i Lillestrøm?

– Jo, jeg kan bo i Lillestrøm, men du kan ikke spille i Lillestrøm. Det får heller bli i Molde, sier Molde-jenta og smiler.