Fotball Rosenborg BK Hareide svarer etter smellen: – Dårlig ikke å respondere sterkere Åge Hareide roste spillerne for å stå godt sammen da de ble ti mann. Han er usikker på om noe kunne ha vært gjort annerledes. Slik opplevde Åge Hareide kampen. Han oppsummerer i dette intervjuet. 21 minutter siden KBK- RBK 1–0: Rødt kort etter 17 sekunder ødela hele kampplanen til RBK på Nordmøre. Kristiansund scoret kun ett, og det var spenning hele veien inn. Samtidig kom hjemmelaget til 20 avslutninger og 17 cornere i løpet av søndagskvelden. Etterpå gikk Adresseavisen gjennom kampen med RBK-trener Åge Hareide: – Vi har avspark og ballen blir sparket opp langt, så blir det bare veldig tilfeldig. Vi skal selvfølgelig være mye mer på enn det vi er, men det er vanskelig å sette fingeren på det. Julian redder straffen og det bør løfte oss. Det er vanskelig å være etterpåklok i fotball, det kan kun journalister være, sier Åge Hareide til Adresseavisen etter kampen mot Kristiansund. Bare 17 sekunder var spilt da Adam Andersson ble sendt av banen etter å ha revet ned Moses Mawa rett foran mål.

– Enkelt spørsmål

Med ti mann ble Rosenborg til tider overspilt av hjemmelaget, og tapet kunne fort vært mye større.

Etter kampen fikk Hareide spørsmål om man kunne vært bedre forberedt på trykket som ventet fra hjemmelaget.

– Det er jævlig enkelt å stille spørsmålet du stiller. Det blir litt for enkelt. Det er greit, men vi er nede i ti mann. Først må vi få meldingen inn om at vi må være enda «tightere» i spillet. Vi forsøkte å rette på det i pausen, men det er vanskelig underveis.

– Kunne responsen vært annerledes etter strafferedningen?

– Det er dårlig av oss ikke å respondere enda sterkere på at han redder den straffen, sier Hareide.

– Kunne du gjort grep tidligere? Burde Even Hovland kommet inn enda tidligere for eksempel?

– Kanskje. Jeg vurderte at Emil (Konradsen Ceïde) var den med fart til å skape noe på kontringer. Så er det balansen med at han ikke er god nok defensivt, men veldig god offensivt. Så vi valgte å spille slik til pause. Det er lettere å gi instruksjonene inne i garderoben enn her ute, sier Hareide.

– Så byttet du inn Hovland til pause. Hvorfor tok du ut akkurat Konrasdsen Ceïde?

– Han er langt sterkere offensivt enn defensivt og vi var nødt til å få inn Hovland med høyde, svarer Hareide.

– 17–2 i cornere, 20–6 i avslutninger. Er det overraskende selv med ti mann?

– Når du ligger lavt vil du få mange avslutninger og cornere mot deg.

– Hva tenker du nå om gullkampen?

– Det tenker jeg ikke på i det hele tatt.

– Har du en spillergruppe som er tøff nok til å stå sammen når det koker som i kveld?

– De sto veldig godt sammen i dag, etter å ha blitt ti mann etter så kort tid. For oss er det en brutal start på en kamp, og det preger dem.

– Kunne du gjort noe annerledes i kampens hete?

– Det vet jeg ikke.

Reitan: - Viste moral

Erlend Dahl Reitan mener Rosenborg-spillerne virkelig viste fram moralen i gruppa mot Kristiansund.

– Vi snakker godt sammen. Det blir en voldsom omstilling når vi har øvd hele uka på en ting og så plutselig må man snu om hodet etter ti sekunder. Moralen i gruppa er utrolig sterk. Vi jobber og slåss for hverandre. Det er vanskelig og synd at vi ikke får med oss noe, sier han.

– Vi ofrer oss, kaster oss for skudd og jobber til krampen tar oss. Det som skorter i dag er at vi ikke klarer å skape mer enn det vi gjør. Det å spille med ti mann i 90 minutter tror jeg aldri jeg har vært med på, legger Dahl Reitan til.