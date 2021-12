Fra sykehusopphold til Brann-helt: – Har vært et skikkelig drittår

BERGEN (VG) (Brann – Sarpsborg 08 2–1) Tidligere i sesongen ble Brann-unggutt David Møller Wolfe (19) utredet for hjernehinnebetennelse og ble innlagt tre ganger. I skjebnekampen mot Sarpsborg 08 ble han helt utslagsgivende.

fullskjerm neste HELT: David Møller Wolfe jubler etter 2–0-scoringen, som skulle vise seg å bli helt avgjørende. 1 av 2 Foto: Marit Hommedal / NTB

For med sine to målinvolveringer – en målgivende og en scoring – ble Wolfe den største helten da Brann berget kvalifiseringsplassen.

Da klubben trengte det som mest dro Wolfe seg lekkert fri på venstresiden, før han banket ballen inn foran mål. Der ventet Aune Heggebø (20), og styrte inn 1–0 i det timen ble passert på Brann Stadion.

Bare noen minutter senere gjorde Wolfe alt selv. Han dro av Sarpsborg-stopper Ben Karamoko, før han praktfull plasserte ballen i det lengste hjørnet med utsiden av foten.

– Jeg kjørte samme skuddfinte (som på 1-0) og fikk Karamoko på feil ben. Så satte jeg den i lengste med utsiden, og så svartnet det helt. Jeg husker ingenting etter det, sier Wolfe til VG om sin aller første scoring i Brann-trøyen.

Men sesongen har vært langt fra enkel for den lokale Brann-spilleren. Etter å ha vist symptomer på hjernehinnebetennelse tidlig i juni, ble han utredet for det på infeksjonsavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Under utredningen oppsto det komplikasjoner, og Wolfe tok noe som kalles spinalpunksjon.

– Der tas det prøver av væsken som omslutter hjernen og ryggmargen. Det er vanlig med litt symptomer etter en slik prøve, men hos David har de ikke gått bort, sa Brann-lege Magnus Myntevik til klubbens hjemmesider da.

Det viste seg at Wolfe hadde halsbetennelse, noe han ble ferdigbehandlet for. Selv om han var frisk, sørget komplikasjonene etter undersøkelsen for at Wolfe måtte holdes borte fra trening i noen uker. I slutten av juni var han tilbake på banen – ifølge Bergens Tidende etter tre innleggelser på Haukeland.

– Det har vært et skikkelig drittår for meg både på og utenfor banen, og det at det løsner nå i dag er veldig deilig. Det er stort, sier Wolfe etter søndagens avsluttende serierunde.

– Kan du beskrive «drittår»?

– Det har vært mye takket være oss selv med utenomsportslige ting, og så har jeg vært en del syk og havnet mye på benken.

Totalt har det blitt spilletid i 20 eliteseriekamper for 19-åringen, men sin første 90-minutter fikk han først i 27. serierunde.

Skjebnekampen mot Sarpsborg 08 ble hans tredje 90-minutter på de siste fire kampene. Han hadde aldri levert ett eneste målpoeng i serien for Brann, før han altså leverte to i årets viktigste kamp.

– Wolfe spiller sin beste kamp noensinne i Brann-trøyen. Han blomstrer i 2. omgang og kjører show med forsvaret til Sarpsborg, sier Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen til VG, og legger til:

– Fremtiden er lys i Bergen by.

Den uttalelsen falt i god jord for Wolfe selv.

– Det er deilig å høre det fra «Palle». Det skal jeg si at du sa, for det kommer han ikke til å like at jeg tar opp. Han prøver å jekke meg ned, men da svarer jeg dobbelt så hardt tilbake. Han sier jeg snakker litt for mye for å være så ung som jeg er, men det bryr jeg meg ikke så mye om, sier Wolfe med et stort smil rundt munnen.

– Hvordan vil du beskrive kampen Wolfe leverer i dag, Eirik Horneland?

– Veldig bra. Veldig god til å fylle venstresiden sammen med Robert (Taylor) og Niklas (Wassberg). Veldig flink til å time løpene sine, og vanskelig å håndtere for motstanderen, sier Brann-treneren til VG.

Også 1–0-målscorer Aune Heggebø skryter hemningsløst av Wolfe etter kampen.

– Det er et enormt forarbeid av Wolfe, så den får han nesten all ære for, sier Heggebø om egen scoring, før han setter ord på det han tenkte om Wolfes 2–0-scoring.

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde egentlig. Plutselig så kjørte han en Roberto Carlos og en utside nede i hjørnet der, så det var gøy å se.

– Hvordan er det å se det han gjør i dag etter den sesongen han har hatt?

– Jeg vet at han har helt enorme kvaliteter offensivt, når han slipper seg løs. Det er veldig gøy å se.

– De står frem på en sånn dag i en så ung alder. Det er imponerende, og det er fine typer, så vi liker det, sier angriper Bård Finne til VG om de to ungguttene Wolfe og Heggebø.

Siden Stabæk tapte sin kamp borte mot Odd, gikk Brann forbi bæringene og opp på kvalifiseringsplassen.

På onsdag venter Jerv på Intility Arena i den avgjørende kvalifiseringskampen som avgjør hvilket lag som spiller Eliteserien i 2022.

– Vi svever på en høy sky nå. Men vi må ned igjen, vi har en viktig match på onsdag, sier Wolfe.

– Hvordan skal dere unngå å ryke, slik Brann gjorde sist de var i kvalik?

– Vi skal jo vinne da. Det er jo bare å vinne. Det er ikke noe bedre svar enn det, avslutter Brann-helten.