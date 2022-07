Svenskene freser mot VAR etter tårevåt EM-exit: – Forbanna frustrerende

England valset over Sverige i EM-semifinalen og stoppet ikke før det ble 4–0. I etterkant ble det andre engelske målet møtt med flengende kritikk fra den svenske leiren.

Sveriges Nathalie Björn får trøst etter kampslutt mot England.

16 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det var liten tvil om hvem som skulle ta seg til EM-finalen mellom England og Sverige i går kveld. Britene ga seg ikke før det sto 4–0 på resultattavlen og gikk videre til finalen.

Svensk presse var preget av overskrifter som «« Jättekollaps» og «Överkörning» i timene etter at sluttsignalet gikk.

– Det er en jævla stor skuffelse, for vi hadde håpet på mer. Men det går ikke vår vei, sa midtstopper Magdalena Eriksson til Expressen etter kampslutt.

Fridolina Rolfö var en av mange svenske spillere som tok til tribunene for trøst.

Oppgitt over VAR

Tidligere i mesterskapet har svenskene vist sin misnøye med bruken av VAR (Video Assistant Referee). I kvartfinalen mot Belgia var svenskene rasende etter en annullering for offside.

Også etter tirsdagens stortap ble videodømmingen igjen en del av fokuset i pressesonen. Flere av de svenske fotballjentene la noe av skylden på VAR – etter at britenes 2–0 mål ble godkjent etter en lang VAR-sjekk. Det svenske laget mente målet burde blitt annullert for en offside på Ellen White, som sto like foran den svenske målvakten.

– Hele jævla turneringen har VAR grepet inn. Det er supert at vi har VAR, men vi kan ikke bruke det hvis ikke den riktige avgjørelsen blir tatt, sier Nathalie Björn til Aftonbladet etter kampen og fortsatte:

– Det er klart det kan bli en kampavgjørende situasjon, men da må vi score på sjansene våre uansett. Det er bare så forbanna frustrerende og vi har fått fem mål annullert og så får de et mål. Det er ikke gøy å få det dyttet i ansiktet, fortsatte hun.

I dagene før tirsdagens semifinale gikk også lagvenninne Kosovare Asllani hardt ut mot VAR-systemet og kritiserte UEFA for forskjellen på antallet kameraer som blir brukt i kvinnenes EM i forhold til herrenes mesterskap.

– Det overrasker meg ikke – det er ikke første gang i dette mesterskapet at VAR ikke har gjort jobben sin skikkelig, sier hun etter kampslutt mot England.

– Det er ganske talende for turneringen vår og det har vært en motbakkekamp for oss på mange måter i denne turneringen. Du må ha flyt med deg i et mesterskap, men den har ikke vært der for oss, forklarte Magdalena Eriksson.

Brast i tårer

I minuttene etter kampslutt kunne man se de svenskene spillerne i tårer og flere av dem tok til tribunene for å få trøst hos familie som hadde tatt turen til England.

– Det betyr mye å se familien på tribunen. Min søster har vært her hele turneringen og fulgt meg. Det er kult å se at de har lagt ned så mye tid. Vi ville gi dem muligheten til å se oss i finalen på Wembley, men slik ble det ikke, sa Magdalena Eriksson videre.

Lagkaptein Caroline Seger var også svært skuffet etter tirsdagens semifinale.

– Det er alltid tøft å gå ut av et mesterskap. Spesielt når man taper 0–4 – det er vanskelig på en annen måte, sa hun og fortsatte:

– Det kjennes ganske håpløst og det er et forferdelig tap totalt sett. Nå kjennes det bare ut som ren motvind.

Onsdag kveld spilles den andre semifinalen – mellom Frankrike og Tyskland. Vertsnasjonen England møter ett av lagene til finale på Wembley førstkommende søndag 18.00