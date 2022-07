Norge var på toppen av fotballverdenen Så gikk viktige grafer feil vei Og Norge led sviende nederlag Hva skjedde? Og hvordan kan trenden snus? Fotball Kvinnelandslaget fotball Fotballgigantens fall

BRIGHTON (Aftenposten): Norges EM-exit fremstilles som en total fiasko. Aftenposten har snakket med flere personer med god innsikt i norsk kvinnefotball. Deres budskap er klokkeklart: Nå haster det.

Nå nettopp

«Det er ikke lett å komme seg hjem», småpratet Martin Sjögren, som siktet til flystreiken.

Men nettopp det var nok i tankene hans lørdag: Å komme hjem, etter Norges andre strake EM-exit i gruppespillet.

Når Europas beste fotballnasjoner innleder kvartfinalene her i England, har Norge for lengst reist.

Det fremstilles som en fiasko. Men er det egentlig det?

Den enorme utviklingen i kvinnefotballen er velkjent. Aftenposten har sett nærmere på hvordan Norge ligger an i kappløpet. Eksperter vi har snakket med, mener det haster.

– Hvordan skal vi henge med?

Spillerne som ble ydmyket av England, og så nådde bunnen i tapet for Østerrike, har en tung bør hengende over seg.

For tradisjonelt er Norge en stormakt, med to EM-gull, ett VM-gull og et OL-gull.

Men noe har skjedd. Det er 22 år siden sist pokal. I det tidsrommet har satsingen tatt av i flere europeiske stornasjoner, drevet frem av gigantklubber på herresiden.

– Det som skjer der ute, er at det begynner å bli et ufattelig høy nivå, sier landslagskaptein Maren Mjelde, som til daglig spiller i Chelsea.

– Spillere blir bedre og bedre, tempoet raskere og raskere. Kvaliteten på alt som gjøres dag for dag har vel aldri vært høyere i mange av de største klubbene ute i Europa. Så kan man si, hvordan skal vi henge med? Det er et godt spørsmål.

Men de Aftenposten har snakket med, tror de vet hvor skoen trykker.