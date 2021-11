United-modellen får skarp kritikk: – Utdatert

Mens tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher mener Manchester United er blitt en stilstudie i hvordan klubbledelse ikke skal gjøres, mener Tor-Kristian Karlsen at klubben ikke bør se langt for en bedre modell.

TRIO: Ole Gunnar Solskjær poserer for en selfie med økonomidirektør Cliff Batey og Avram Glazer før kampen mot Barcelona i Spania april 2019.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det man har prøvd med de siste fire trenerne, er å videreføre en styringsform som har blitt faset ut – altså med en manager som skal fremstå som den store sjefen, og som legger føringer for hele det sportslige apparatet, en modell alle suksessrike klubber i Europa har gått bort fra. Fellesnevneren for sistnevnte er ekspertise på de ulike fagområdene, sier Tor-Kristian Karlsen, mangeårig sportsdirektør i europeiske storklubber og fotballekspert for blant annet VG.

Han mener resultatene viser klubben har underprestert, både sammenlignet med Ferguson-årene og med tanke på ressursbruken siden skottens avgang i 2013.

– I Manchester United virker det som om manageren har vært førende for blant annet spillerlogistikk. Utfordringen da er at man ved et trenerbytte kan oppleve at den nye treneren krever sine spillere inn, som passer sin fotballfilosofi, sier Karlsen.

Karlsen trekker frem mønsterbruket Bayern München, med deres tydelige struktur, og hvordan Manchester City har et eget apparat som jobber med overganger, uavhengig av manager, med en klar filosofi i bunnen. Men United?

– Det har de latt være åpenbart for hele verden å se at de ikke har. Det skjedde et lite skifte etter José Mourinho, som virket å være en traumatisk tid for klubben, i en tid han tilførte mye slitasje. Da gikk de for det radikalt motsatte, nemlig Solskjær, sier han.

I den operative ledelsen hos Manchester United sitter avtroppende direktør Ed Woodward, hans sannsynlige arvtager Richard Arnold, samt to av brødrene fra eierfamilien Glazer: Joel og Avram.

– Jeg synes modellen virker utdatert. Jeg synes det virker som de som sitter i ledelsen er mer opptatt av å beholde makt og sikre profitt i stedet for å sikre bedre sportslige resultater. Det virker som ledelsen er mer opptatt av å legge fram gode resultater for Glazer-familien, i stedet for å bygge en struktur som gir dem mindre makt.

Les også Vikar-Carrick: – Resultatet i dag er for Ole

Han tror ikke det kommer forandring før det kommer nye eiere, som kan ta tid så lenge Manchester United fortsetter å være en svært profitabel fotballklubb.

Manchester City-manager Pep Guardiola pekte på nettopp sportsdirektør Txiki Begiristain på sin pressekonferanse før onsdagens kamp mot PSG.

– Manchester City er utrolig heldige som har en slik person. Jeg vil si at det er den ideelle situasjonen, hvor sportsdirektøren har tillit til manageren. Han og jeg vet at hvis vi ikke vinner, så vil vi bli sparket. Men frem til det skjer, så må sportsdirektøren støtte manageren i alt han gjør, sa han.

Les også Fra himmel til helvete – til slutt raknet det helt

Tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher skriver mandag i sin Telegraph-spalte at Manchester United er blitt lærebokeksempelet på hvordan man ikke driver en fotballklubb.

Michael Carrick overtar som midlertidig manager i påvente av en mer langsiktig løsning – på samme måte som Solskjær først ble hentet inn i førjulen for snart tre år siden. Carricks første kamp endte med 2–0-seier over Villarreal og gruppeseier i Champions League.

«Det er en oppsiktsvekkende inkompetanse i det faktum at en klubb av den størrelsen har to midlertidige managere mens de venter på at omstendighetene lar dem få sin drømmekandidat», skriver Carragher.

Tidligere midtstopperkjempe på Old Trafford, Rio Ferdinand, sier i sin vlog at han mener ledelsen burde valgt ut sin erstatter i landslagspausen før 4–1-tapet for Watford sist lørdag.

– Du kan ikke fortsette å andre dirigent hvis du ikke gjør noe med orkesteret, billedlegger han.