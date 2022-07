SAS-streiken gir NFF hodepine: – Vil påvirke oss

Nils Fisketjønn i NFF forteller VG at de gjør det de kan for at kamper ikke skal bli utsatt som følge av streiken. Det er nemlig få datoer ledig resten av året grunnet spill i Europa og fotball-VM i Qatar.

Nils Fisketjønn i konkurranseavdelingen i NFF.

4. juli 2022 14:49 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Vi vet jo ikke hvor lenge dette varer, men det vil påvirke oss. Det er stor sannsynlighet for utsettelser. Bare denne midtuken er det to eliteseriekamper og full Obos-runde. Vi jobber med klubbene for å gjøre det vi kan for å få gjennomført kampene. Vi skal ha et møte nå i ettermiddag, sier Fisketjønn.

Han forteller at de i utgangspunktet er godt rustet for flystreik, ettersom dialogen allerede har vært på plass rundt busstransport da flyteknikerne var ute i streik i forrige uke. Klubbene og Norges Fotballforbund (NFF) er enige om at busstransport er et alternativ, så lenge reisetiden ikke overstiger ni timer én vei.

Men at dette likevel byr på utfordringer, er det ingen tvil om.

– Kan det være aktuelt å utsette hele runder om dette blir langvarig?

– Vi vet ikke ennå, men grunnet Fotball-VM og E-cup blir det svært vanskelig å finne nye datoer. Vi er kjent med at Tromsø jobber med alternativer foran kampen i Kristiansund torsdag. Det er den første utfordringen vi står overfor, sier Fisketjønn.

Tidligere mandag meldte TV 2 at Tromsø sliter med å komme seg til nettopp Kristiansund for å spille torsdagens kamp i Eliteserien. Sportslig leder i KBK, Eirik Hoseth, forteller at KBK forventer at Tromsø stiller til kamp.

– Den kampen kan ikke vi gjøre noe med. Det må NFF ta seg av. Vi forventer at Tromsø gjør det de kan for å møte opp, sier Hoseth til VG.

Selv om KBK spiller hjemme torsdag, blir de selv rammet av streiken inn mot helgen. Da venter Vålerenga på Intility Arena i Oslo.

– Vi har booket SAS, så da blir det selvsagt vanskelig, sier Hoseth.

Selv om de gjerne skulle ha fløyet, sier Hoseth at de lever greit med at buss nå ser ut til å bli løsningen. Avstanden mellom Kristiansund og Kløfta, hvor KBK har planer om å overnatte, er på under ni timer.

– Vi har sjekket litt rundt med andre selskaper, men det ser ut til å bli vanskelig. Det går noen fly fra Molde, men vi vurderer pr. nå at buss kan være en løsning. Da kan det være aktuelt å reise fredag også, sier Hoseth.

– Vi skal i alle fall ikke bruke dette som noen unnskyldning, legger han raskt til – og sikter til den prekære tabellsituasjonen nordmøringene befinner seg i, hvor de står med ett fattig poeng helt sist på tabellen.

Sarpsborg 08 skal reise til Bodø for å møte Glimt kommende helg. Bussreise er med andre ord utelukket.

– Vi har sett på alternative reisemåter, hvor vi kan dele gruppen opp i både tre og fire og reise hele dagen. Ikke bare er dette lite ideelt, men det koster også «skjorta». Vi vil gjøre det vi kan for å spille kampen, ettersom det blir vanskelig å finne nye datoer. I tillegg vet man ikke hvor lenge streiken vil prege oss, sier daglig leder i Sarpsborg 08, Raymond Fjeld.

Sarpsborg-spillerne jubler etter den ene av fire scoringer mot Sandefjord søndag. Kampen endte 4–3. Søndag venter Bodø/Glimt, men blir det kamp?

Aalesund, som har startet sesongen på imponerende vis, spiller borte mot Sandefjord søndag. Da VG slår på tråden til daglig leder i klubben, Ronny Stokke, har de ennå ikke fått full oversikt over situasjonen.

Ifølge Google Maps tar turen fra Ålesund til Sandefjord åtte og en halv time.

– Vi skulle egentlig fly SAS, og det er ikke til å stikke under stol at Sandefjord borte er en lengre reise for oss. Det er en melkerute. Jeg har ikke helt oversikt over hvor lang tid det tar, men at det kan være litt «touch and go» opp mot nitimersgrensen, stemmer nok. Vi må rett og slett bare se hvordan vi kan angripe dette, men vi vil for all den unngå utsettelser, sier Stokke.