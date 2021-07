Sandviken leder toppserien!

Det var elleville jubelscener da Maria Brochmann headet inn seiersmålet sekunder etter å ha blitt byttet inn i 65. minutt. Brochmann ble nærmest overfalt av lagkameratene i gledesrus. Ingrid Marie Spord meldte seg på noen minutter senere, og prikket et langskudd i vinkelen på vakkert vis.

Sandviken var det beste laget i første omgang, uten å skape de største sjansene. I andre var det lenge Rosenborg som var nærmest et ledermål, men da ville Brochmann det annerledes. Da ble en gnist tent, og Sandviken tok over. Det var derfor fullt fortjent at Spord prikket inn 2-0. Rosenborg hadde noen muligheter på slutten, men truet ikke Sandvikens tre poeng. For en kamp!