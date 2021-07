Alexander Søderlund nærmer seg Brann

Den tidligere landslagsspilleren er nær ved å bli den som skal forsøke å berge Brann.

Alexander Søderlund har pøst inn mål for Haugesund og Rosenborg. Nå blir veteranen Brann-spiller.

Alexander Søderlund (33) nærmer seg Brann.

Spissveteranen kan bli presentert som klubbens nyeste spiller innen kort tid.

Dersom overgangen kommer i mål, skjer den selv om trener Kåre Ingebrigtsen, som har trent Søderlund, måtte forlate jobben på mandag.

Spilte i Tyrkia

Nå er det en annen tidligere Søderlund-trener som leder Brann: Eirik Horneland fra Haugesund, samme by som den nye spissen.

Søderlund ble tidligere i sommer fristilt fra kontrakten i Caykur Rizespor i tyrkisk fotball. Nå starter et nytt kapittel i karrieren for den tidligere storscoreren.

BT meldte i forrige uke at det var dialog mellom Brann og Søderlund.

Den dialogen har fortsatt - ut uken, gjennom helgen og de siste dagene - mellom sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og Søderlund-leiren. Og ikke bare holder partene fremdeles på, de har kommet nærmere hverandre, får BT bekreftet.

Søderlund i kamp for Rosenborg mot Brann i 2019.

Taus Brann-sjef

Alexander Søderlund har ikke besvart BTs henvendelser.

– Jeg kommer ikke til å kommentere konkrete navn, sier sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen onsdag.

I juni sa sportssjefen følgende om å hente Søderlund:

– Selvfølgelig, det er naturlig å studere det, det er en norsk spiller. Vi kikker på mange forskjellige ting. For oss handler det om å være utrolig grundige og få inn folk som kan hjelpe oss.

Ballspark-ekspert Erik Huseklepp har tidligere uttalt seg positivt om å hente sin gamle landslagskollega.

– Jeg tror Søderlund er riktig type for Brann nå. Det er en som ikke bryr seg så mye om presset, som har vært ute en vinternatt før og har litt glimt i øyet, mener Huseklepp.

Brann-sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen.

Slik har karrieren vært

Søderlund har hatt en lang og innholdsrik karriere. Haugalendingen har vært innom tolv forskjellige klubber i åtte forskjellige land i løpet av sine snart 15 år som profesjonell fotballspiller.

33-åringen slo for alvor gjennom etter at han kom tilbake til Haugesund i 2011. Der gjorde han sine saker såpass bra at Rosenborg hentet angriperen for en betydelig sum sommeren 2013.

I Trondheim var han en viktig brikke da RBK tok serie- og cupgull i 2015. Han scoret hele 22 mål i Eliteserien den sesongen, noe som gjorde at franske Saint Etienne fikk øynene opp for den kraftige spydspissen.

Det to år lange oppholdet i Frankrike ble ingen stor suksess. Søderlund tok dermed turen tilbake til Rosenborg hvor han fikk med seg nok en «dobbel», ettersom trønderne vant både cupen og serien i 2018.

I fjor dro han til Sverige for å spille for Häcken. Der ble det åtte mål på 23 kamper før siste stopp til nå ble Tyrkia. I løpet av våren fikk han 12 kamper for Caykur Rizespor, men det ble bare ett mål på haugalendingen.

Nå trenger Brann flere scoringer for å redde plassen i Eliteserien.