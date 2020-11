Zlatan Ibrahimovic vant den svenske «Guldbollen» for 12. gang

Ingen svenske fotballspillere på herresiden har vunnet den svenske gullballen mer enn to ganger. Bortsett fra Zlatan Ibrahimovic (39), selvsagt.

HERJER: Zlatan Ibrahimovic står med utrolige ti mål på seks ligakamper i Serie A denne sesongen. Foto: Carlo Hermann / IPA / IPA Milestone

Den svenske stjernespissen vant for første gang i 2005. Deretter vant Fredrik Ljungberg i 2006, før Ibrahimovic vant hele ti ganger på rad.

De siste årene har imidlertid Andreas Granqvist (2017) og Victor Nilsson Lindelöf (2018 og 2019) vunnet Guldbollen.

I år var det imidlertid Zlatan Ibrahimovic’ år igjen.

Zlatan Ibrahimovic ble også kåret til årets angriper i 2020.

VINNER: Zlatan Ibrahimovic med det tydelige beviset på at han er årets spiller i 2020. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

I april 2017 pådro svensken seg en karrieretruende skade da korsbåndet røk. Syv måneder senere var han tilbake på banen og uttalte at «løver leger annerledes enn mennesker».

I mars 2018 dro han videre til LA Galaxy, før han returnerte til Milan i januar:

Denne sesongen har Ibrahimovic vist sjokkerende god form alderen tatt i betraktning, og er toppscorer i Serie A med svimlende ti mål på seks kamper.

Dermed er han foran både Cristiano Ronaldo (åtte mål på fem kamper) og Romelu Lukaku (syv mål på syv kamper).

I helgen rakk den svenske stjernespissen å banke inn to mål mot Napoli før han ble skadet.

Les også Hauge uenig i myndighetenes håndtering av Romania-kampen: – Litt barnslig

Spissen mister dermed trolig både torsdagens Europa League-kamp og den VG+sendte kampen mot Fiorentina til helgen.

Der er det imidlertid gode sjanser for at Jens Petter Hauge får sjansen etter å ha satt spikeren i kista mot Napoli:

Før Europa League-kvalifiseringskampen mot Bodø/Glimt tidligere denne sesongen testet Zlatan Ibrahimovic positivt for corona.

– Covid hadde motet til å utfordre meg. Dårlig idé, skrev han på Twitter den gangen.

Denne uken har Ibrahimovic stilt spørsmål ved EA Sports’ bruk av hans navn og ansikt, og har blant annet fått støtte fra Gareth Bale.

Tidligere i høst hintet Ibrahimovic om at han kunne være aktuell for et comeback på det svenske landslaget, men fortalte i ettertid at han gjorde det «for å irritere visse personer i Sverige».

Ibrahimovic har tidligere kommet med krass kritikk av den svenske landslagstreneren Janne Andersson.

– At vår største spiller gjennom tidene kommer med denne typen utspill uten å ha noe fakta som støtter det, er skikkelig, skikkelig «illa». Jeg er fortsatt utrolig skuffet over denne typen utspill, uttalte presidenten i det svenske fotballforbundet, Karl-Erik Nilsson, til Göteborgs-Posten.