Endelig fikk Helland starte under Hareide: – Det var prikkfritt i dag

Pål André Helland viste glimt av gammel storhet da han debuterte fra start med Åge Hareide som sjef.

12 minutter siden

(SARPSBORG) Sarpsborg 08 – Rosenborg 1 – 2: For tre uker siden erkjente Rosenborg-profilen Pål André Helland at han kanskje ikke var rett mann for sin nye sjef Åge Hareide.

Da sto han med totalt 47 minutter på banen og null målpoeng. Til og med midtbanespiller Kristoffer Zachariassen ble prioritert foran Helland på høyrekanten.