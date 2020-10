Pål André Helland starter for Rosenborg – Ciljan ikke med

Det skjer flere endringer hos Rosenborg før oppgjøret mot Sarpsborg søndag kveld.

STARTER: Pål André Helland starter på kanten for Rosenborg mot Sarpsborg søndag. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Even Berthelsen

8 minutter siden

Åge Hareide gjør flere store endringer på laget som spilte uavgjort mot Kristiansund for en uke siden.

De største endringene er at Pål André Helland starter, mens Per Ciljan Skjelbred ikke er med etter skaden han pådro seg på trening tidligere denne uken.

Revansje

Historisk sett har Rosenborg hatt et godt grep om Sarpsborg. Kun to av de 18 siste oppgjørene har RBK tapt, og til søndagens kamp er det et revansjesugent lag Åge Hareide hiver utpå kunstgresset.

Revansjesugent i form av at forrige ukes kamp mot Kristiansund ble en skuffende og kjedelig affære, med målløst til begge lagene.

Etter poengtapet tok også erkerivalen Molde trønderne igjen på tabellen, og Rosenborg bør vinne for å fortsatt styre sin egen skjebne om annenplassen.

Ciljan ikke med

Før avreise Sarpsborg var det et spørsmålstegn knyttet til hjemvendte Per Ciljan Skjelbred, etter at han måtte hinke av treningen med grimaser fredag.

Det skyldes en støtskade han pådro seg dagen før, men RBKs medisinske apparat fortalte at det ikke var snakk om noe alvorlig. Men han er ikke med til Østlandet.

Videre får Emil Konradsen Ceïde tillit på venstrekanten. Carlo Holse flyttes med det til benken.

Pål André Helland har etterlyst mer spilletid, og mot Sarpsborg 08 skal han endelig få det. Han starter ute på høyrekanten.

I Samuel Adegbenros skadefravær har Kristoffer Zachariassen figurert på kanten. Nå er Samuel tilbake i troppen, mens Helland som nevnt er i startelleveren.

Det betyr at Zachariassen blir flyttet ned som indreløper, sammen med vante Anders Konradsen.

BLIR I TRONDHEIM: Per Ciljan Skjelbred står over kampen mot Sarpsborg etter en støtskade han pådro seg på torsdag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Hedenstad tilbake på backen

Starter gjør også Vegar Eggen Hedenstad på backplass. Han tar plassen fra Erlend Dahl Reitan, som har startet de siste par kampene for trønderne.

RBKs nysignering Rasmus Wiedesheim-Paul satt for første gang på benken forrige runde mot Kristiansund, uten å komme på banen. Ifølge Hareide sliter han litt med kondisjonen etter at han var koronasyk tidligere i høst.

Det betyr at Dino Islamovic fortsatt blir å finne på spissplass.

Det motsatte oppgjøret på Lerkendal i juli endte hele 5–1 til Rosenborg. Da tegnet Gjermund Åsen, Carlo Holse x2, Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen seg på scoringslisten.

Slik starter Rosenborg:

LAGET: (4–3–3) André Hansen – Vegard Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Hólmar Eyjólfsson, Pa Konate – Anders Konradsen, Markus Henriksen, Kristoffer Zachariassen – Pål André Helland, Dino Islamovic, Emil Konradsen Ceïde.

BENKEN: Julian Faye Lund, Carlo Holse, Rasmus Wiedsheim-Paul, Even Hovland, Edvard Tagseth, Erlend Dahl Reitan, Gjermund Åsen, Samuel Adegbenro.