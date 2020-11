AaFK-spiller har skrevet ny kontrakt: - Det går veldig bra

Torbjørn Agdestein holdt på å kjempe seg tilbake igjen etter en landstidsskade. Nå har han fått forlenget kontrakten i AaFK.

Torbjørn Agdestein, i midten, har skrevet ny kontrakt. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Nå nettopp

I begynnelsen av juni var uhellet ute for Torbjørn Agdestein, som pådro seg en korsbåndskade på ei trening. Det gjorde at sesongen var over før den hadde skikkelig begynt for AaFK-spissen, som hadde utgående kontrakt. Mandag kveld kom nyheten om at klubben har forlenget Agdesteins kontrakt til sommeren 2021. Det ligger også inne en opsjon på ytterligere forlengelse.