Følg Manchester United - Manchester City direkte

Siste innlegg

77′ DEL United er nær ved å få en stor sjanse. Gjennomspillet til Rashford er fint, men United-spissen får akkurat ikke kontroll på ballen. Ruller inn til Ederson.

76′ DEL Lindelöf med en ny god involvering. Svensken har vært god i dag.

74 ′ Spillerbytte - Manchester United Anthony Martial Mason Greenwood Uniteds første bytte. Inn med friske bein på topp.

73′ DEL Jesus løfter inn igjen. Sterling nær ved å få headet mot mål, men igjen står United-forsvaret bra og får ballen unna.

73 ′ Hjørnespark Fernandes header ut foran første stolpe.

72′ DEL Shaw sitter nede. Tar seg til leggen, ser det ut som.

72′ DEL Cancelo kommer rundt på kanten. Wan-Bissaka blokkerer ut til hjørnespark.

72′ DEL Torres utfordrer Shaw igjen. Også denne gangen er det United-backen som går seirende ut av løpsduellen.

70′ DEL Fernandes får ballen i god skuddposisjon, 25 meter fra mål, men førstetouchet er svært dårlig og City overtar.

69′ DEL Kjempesjanse! Jesus spilles fri inne i boksen, men får ballen noe feilvendt. Legger ut mot De Bruyne, som bare skal bredside ballen i mål fra ti meter, men Lindelöf får akkurat blokkert skuddet. Den var det nok mange som så i mål!

68′ DEL City har tatt mer over de siste minuttene nå.

68′ DEL Torres involvert med en gang. Prøver å dra seg forbi Shaw inne i boksen, men backen redder seg akkurat inn i tide.

67 ′ Spillerbytte - Manchester City Ferran Torres Riyad Mahrez Kampens første bytte.

66′ DEL Walker sender Pogba og Fred på rumpa. Får ballen ut til Sterling, som går mot linja, men Wan-Bissaka får forhindret en farlig mulighet. Fem-meter for De Gea.

65′ DEL Fin ball i bakrom fra Lindelöf. Fernandes er på et fint løp, men Stones leser spillet og kommer seg inn foran.

63′ DEL Ifølge Squawka har Manchester City nå ikke scoret mot Manchester United i løpet av de siste fem timene i alle konkurranser.

62′ DEL De Bruyne slår inn - for langt. Ut til fem-meter for De Gea.

61 ′ Fernandes feller Fernandinho. Frispark til City i en brukbar innleggsposisjon.

60 ′ Fernandinho skyter fra 20-25 meter. Greit nok treff, men skuddet går to meter utenfor.

59′ DEL Så får de et gunstig brudd. De Bruyne prøver å heade gjennom til Jesus, men Maguire gjør en god jobb med å holde brasilianeren unna og får klarert.

58′ DEL City har mye ball, men sliter med presisjonen så langt denne omgangen.

56′ DEL Manchester United som har kommet best i gang i andre omgang. Hjemmelaget har sett farlige ut på kontringene de ti første minuttene av omgangen.

54′ DEL Pogba spiller fint gjennom til Rashford! Engelskmannen går for skudd fra 14 meter, litt skrått i boksen, men sklir litt i skuddøyeblikket og ballen går en meter utenfor stolpen.

53′ DEL Greenwood kommer seg inn i boksen. Har med seg Rashford, men ender opp med å gå for skuddet. Svakt forsøk som triller utenfor.

52′ DEL Fin detalj av McTominay, som med et elegant hælspark løser opp en situasjon hvor både Jesus og Sterling stormet opp i press.

52 ′ Hjørnespark Tas kort. Mahrez kommer inn i boksen, men mister ballen.

51′ DEL Hjørnespark til City.

51′ DEL Jesus får etter hvert ballen. Kommer seg inn i boksen og leter etter en god skuddposisjon, men ender opp med å miste ballen.

50′ DEL De Bruyne prøver en lang pasning i bakrom mot Jesus, men mislykkes.

49 ′ Offside Jepp, Rashford er en liten halvmeter for tidlig ute. Da blir det ikke straffe.

48 ′ VAR-situasjon VAR er inne nå.

48′ DEL Men er Rashford offside i forkant da?

48′ DEL Rashford går ned i boksen! Blir kakket på foten av Walker og dommer peker på straffemerket.

47′ DEL Cancelo driver fint fremover. Prøver å finne Sterling på kanten, men pasningen blir for upresis og går ut til innkast.

2. omgang

DEL Gir stafettpinnen videre til Simon Zetlitz Nessler, som hevder han er tremenningen (eller firmenningen) til Bertine Zetlitz. Fortsatt god kamp!

DEL En tett og jevn omgang er over. Det er to lag som med taktiske justeringer later til å ha nøytralisert som en perfekt blanding av baser og syrer. United har skapt flere halvfarligheter, mens City hadde den største sjansen da De Bruyne spilte fri Mahrez på perfekt vis. Andre akt kommer etter pausen - heng med!

Pause

45 + 1′ DEL Ett minutt legges til.

45′ DEL Kun Fred som involverer seg i det oppbyggende spillet til United. Så prøver Maguire en lang pasning, som ikke blir lang nok. Da får United den rett i trynet igjen, men Lindelöf er rutinert nok til å lage et frispark på midtbanen.

44 ′ Greenwood leter etter en åpning til å skyte – og finner det. En City-spiller kaster seg frem og blokkerer den.

43′ DEL Tempoet dalt litt siste minuttene nå. Vertene triller ball for øyeblikket.

41′ DEL Maguire mister ballen som nest bakerste mann, men blir reddet av stoppermakkeren. Lindelöf har hatt en meget god omgang for United.

40′ DEL Godt slått av Fernandes! Victor Lindelöf river seg fri i førstesonen og forsøker å stusse den mot mål, men ballen går over tverrliggeren.

40 ′ Hjørnespark til Manchester United

40′ DEL Fernandes vipper inn. Treffer en lyseblå og går til corner.

39′ DEL Likevel er Walker på høyde med sekstenmeteren da han tar det kastet.

39′ DEL Noen fine trekk fra vertene ødelegges av et skrekkelig innlegg fra Wan-Bissaka. Treffer hjørneflagget og blir innkast helt nede ved flagget.

38′ DEL Manchester City fortsetter å danne en trio bestående av midtstopperne pluss en av de to dype midtbanespillerne, uten at de klarer å å få et skikkelig overtak på Uniteds presspill av den grunn.

37′ DEL Spillet fortsetter.

37 ′ Kollisjon mellom Lindelöf og Sterling.

36′ DEL Vet ikke hvorfor redninger med beina alltid må omtales som en «parade», men det er en annen diskusjon.

35′ DEL Stor dobbeltsjanse for Manchester City! Jesus spiller til De Bruyne. Der Pogba ikke hadde øyne i nakken tidligere, har belgieren det. Han slipper den med ett touch videre til Mahrez, men De Gea kommer ut og gjør en god beinparade. De Bruyne følger opp på returen, men setter den over tverrliggeren!

35′ DEL Nå kommer gjestene.

35′ DEL Fernandes leter etter Rashford, men City bryter den.

33′ DEL Det er ikke ofte Manchester City runder en halvtime med fotball uten å få et skudd på mål.

33′ DEL Det er Manchester United som har festet et slags grep om denne kampen, men de skal nok ikke bli for komfortable.

32′ DEL Når det gjelder det etterspurte «fyrverkeriet» av en fotballkamp, så er det ikke helt Staysman-konsert ennå, men litt stjerneskudd og heksehyl har det vært de siste minuttene.

31′ DEL Maguire rager høyest og header den like over tverrliggeren!

31 ′ Hjørnespark til Manchester United

30′ DEL Oi, oi, oi, Paul Pogba! United vinner ballen høyt i banen. Først er det Fernandes som ikke klarer å tre gjennom til Greenwood. Portugiseren vinner igjen ballen og slår den på tvers. Pogba velger å skyte, men hadde han sluppet den til Greenwood, ville unggutten vært helt alene!

29′ DEL England-sjef Gareth Southgate på tribunen.

28′ DEL Godt slått av Riyad Mahrez! Det er nærmest perfekt i retning John Stones med mye kraft og skru. Victor Lindelöf gjør en meget god jobb i den duellen og forstyrrer Citys midtstopper.

27′ DEL Chris Kavanagh gir en advarsel til Scott McTominay.

27′ DEL De første 25 minuttene har ikke vært noe fyrverkeri, men det er en voldsom nerve i kampen.

25′ DEL Gabriel Jesus! Mahrez løfter i bakrom mot brasilianeren, som fotfølges av Wan-Bissaka. Høyrebacken ligger bak resten av fireren, men når han først følger så følger han såpass at spissen blir forstyrret tilstrekkelig i skuddøyeblikket.

24′ DEL Pogba lager frispark.

24′ DEL Godt slått av Shaw igjen. Rodri header unna denne gangen.

24 ′ Hjørnespark til Manchester United

24′ DEL Via muren og McTominay skjermer den ut. Burde midtbanespilleren kanskje prøvd å kaste seg frem på returen der? Tar til takke med en corner.

23′ DEL Ser forresten ut som det går bra med Fred.

23′ DEL United får frispark på rundt 26-27 meter. Rashford og Fernandes steller seg opp. Pogba har meldt seg ut av diskusjonen.

21 ′ Så skaper Sterling en sjanse ved hjelp av et veggspill. United-spillerne står på beina og blokkerer skuddet. Citys beste forsøk! Treffer vel Victor Lindelöf.

21′ DEL Stones tar med seg ballen forbi det først pressleddet og crosser til Cancelo.

20′ DEL Vertene er gode og organiserte i presset sitt. Solskjær har ofte klart å finne en god plan mot topplagene – og Manchester United har hatt en komfortabel start på denne kampen.

20′ DEL Manchester City har tatt tak i ballen og triller på egen halvdel.

19′ DEL Walker strekker tidlig og høyt i banen på høyresiden. Fernandinho dropper ned og ut i det rommet han forlater.

19′ DEL Lindelöf leter etter Fernandes. Han prøver å avslutte på ett touch, men blir ikke helt Robin van Persie mot Aston Villa i 2013 over det volleyforsøket.

18′ DEL Fernandes forsøker å crosse til Rashford. Walker ligger godt plassert og bryter den.

17′ DEL Guardiolas mottrekk ser ut til å være å la en av de to dype sentrale midtbanespillerne ned sammen med midtstopperne og skape tre mot to i oppspillsfasen.

17′ DEL United senker seg i en smal 4-4-2-formasjon defensivt. Rashford og Fernandes ligger sentralt og forsøker å markere ut Manchester Citys to dype midtbanespillere. Greenwood ligger til høyre og Pogba til venstre, med Fred og McTominay som de to sentrale.

16′ DEL Spruter litt vann på hoften og da er han plutselig god som ny. Sitter nok langt inne å gå av her.

15′ DEL Fikk seg en smell tidligere i kampen. Kan det være ribbeinene som har fått seg en trøkk?

14′ DEL Ser ut til at Fred må av.

13′ DEL Laporte sitter på tribunen og ser ut som han nettopp har fått beskjed om at julegavene ikke blir åpnet før etter at onkel har spist den siste porsjonen med ribbe.

12′ DEL Matic i oppvarming. Mulig noen har noen plager.

11′ DEL Nære for United! Luke Shaw svinger inn fra høyre. Lindelöf stusser den og McTominay kommer skliende inn på bakre stolpe. Treffer akkurat ikke den!

11 ′ Hjørnespark til Manchester United

11′ DEL Pogba viser et glimt av klasse da han løfter ballen i bakrom. Fernandes peker og beveger seg smart. Ser etter et alternativ foran mål, men ender bare i hjørnespark.

10′ DEL Så kan Rashford kontre, men Walker er rask. Ordner opp i tospann med John Stones.

9′ DEL Mahrez slår bort ballen. Litt nervøs åpning på denne kampen.

9′ DEL Manchester City har overtatt ballen.

9′ DEL Ingen forsvarsspillere har skapt flere sjanser enn portugiseren har gjort de siste seks kampene.

8′ DEL Pogba vrir mot Greenwood, men Cancelo bryter den.

8′ DEL Manchester United spiller med stor selvtillit og har ballen overraskende mye i åpningsminuttene.

6′ DEL Skal ikke ha mange av de der før dagens dommer, Chris Kavanagh, drar frem det gule kortet.

6′ DEL Fernandes sparkes ned av Fernandinho. Altfor sent inne i taklingen.

5′ DEL Hadde jeg fått en krone for hver gang jeg så en sammenligning mellom Bruno Fernandes og Kevin de Bruyne hadde jeg umiddelbart sluttet med globalt indeksfond og spart pengene i sammenligninger, men ikke så rart at portugiseren og belgieren sammenlignes. Kommer til å bli svært viktige også i dag.

4′ DEL Kevin de Bruyne forsøker en utsidepasning i bakrom. Harry Maguire stikker ut foten og bryter den.

3′ DEL Manchester United forsøker å presse City høyt innledningsvis.

2′ DEL City åpner for øvrig med et innlegg fra høyre som De Gea plukket enkelt

2′ DEL Skal ikke mene noe om hvilket derby som er størst av Manchester-derbyet og Madrid-derbyet, men én ting er sikkert: Førstnevnte er suverent overlegne på draktfarger. En fryd for øyet å se Manchester Uniteds rødfarge i en herlig kontrast til Manchester Citys lyseblå. Tilnærmet lik fasit.

1′ DEL Manchester City sparker i gang derbyet.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Manchester United vant begge oppgjørene mellom lagene forrige sesong. 2-0 hjemme og 2-1 borte. City ble imidlertid for sterke i ligacupen.

DEL Edinson Cavani ble altså ikke klar til kamp i dag. Anthony Martial er på benken.

DEL Det meldes at sykdom er årsaken til at Sergio Agüero ikke er med i dagens kamp. Det skal ikke være coronarelatert.

DEL Verdt å merke seg at John Stones er foretrukket foran Aymeric Laporte.

DEL Guardiola går for to «sittende» midtbanespillere i dag. Kanskje for å demme opp for Manchester Uniteds kontringsspill?

DEL Benk: Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden

DEL Manchester City (4-2-3-1) Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodrigo, Fernandinho (C) - Mahrez, De Bruyne, Sterling - Jesus

DEL Er det diamantformasjon på midten eller kanskje en mer klassisk 4-2-3-1 med Pogba på venstre?

DEL Benk: Henderson, Alex Telles, Bailly, Mata, Matic, Van de Beek, Martial

DEL Manchester United (4-1-2-1-2): De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred - McTominay, Pogba - Fernandes - Greenwood, Rashford

DEL Manchester United har ett poeng mer enn Manchester City så langt denne sesongen. Begge har spilt ti kamper.

DEL Lagoppstillingene er ventet å bli offentliggjort klokken 17.30 – og pleier å være like presise som Nesoddbåten er fra Aker brygge dag ut og dag inn. Aldri et minutt for sen.