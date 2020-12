Profiler tror på skjult smitte i Eliteserien: – Jeg har ikke testet meg ennå

Flere eliteserieprofiler tror det finnes skjult coronasmitte innad i klubbene. De frykter at det kan bli vanskelig å avslutte Eliteserien før jul.

PANDEMITID: Markus Nakkim stoler på at systemet fungerer, og mener Mjøndalen har løst pandemien på en god måte. Midtstopperen tror likevel det finnes smittetilfeller i Eliteserien som ikke har blitt avdekket. Foto: Fredrik Hagen

36 minutter siden

– Mange får ikke særlig symptomer, og føler seg frisk og fin uten at man nødvendigvis er det. Det tror jeg helt sikkert at det er, sier Christian Gauseth om mulig skjult smitte i denne ukens utgave av podkasten «Spillerrådet».

Spillerne testes kun om de føler på symptomer og melder fra om at de vil testes. Utenom det, finnes det ikke et fast testregime i Eliteserien. Gauseth får støtte av lagkamerat Markus Nakkim i at ikke alle coronatilfeller plukkes opp.

– Jeg tror definitivt det er mye mørketall i Eliteserien. Hvis du ikke tester, og folk ikke har symptomer, så sier det seg selv at det kan være mye smitte. Hadde vi blitt testet én gang i uken, hadde det vært noe annet. Jeg har ikke testet meg ennå, for jeg har ikke hatt symptomer. Sånn fungerer systemet, så skal jeg ikke legge meg opp i om det er beste måten eller ikke, sier Mjøndalen-midtstopperen til VG.

Mjøndalen, som ligger fire poeng bak kvalikplasserte Strømsgodset, spiller en uhyre viktig bortekamp mot Haugesund i onsdagens eliteserierunde.

Det har vært et eskalerende antall tilfeller av coronasmitte i Norges to øverste divisjoner de siste ukene. Flere klubber i OBOS-ligaen er rammet av smitte og utsatte kamper. Lørdag testet Odds Fredrik Nordkvelle positivt for coronaviruset. Mandag ble tre nye smittetilfeller bekreftet i Odd.

Tirsdag meldte NRK at NFF har sendt en anbefaling til klubbene i Eliteserien og 1. divisjon om å vurdere å sette lagene i isolasjon.

– Dette kommer til å gå galt, også for oss, spår Gauseth i podkasten.

– Man testes ikke med mindre man har tydelige symptom eller spiller i Europa. Da er det veldig lite testing. Det gjør at jeg tror at det er skjult smitte, fortsetter Mjøndalen-kapteinen.

NFF har vært åpen om utfordringene viruset skaper, og har tatt grep ved å flytte serierunder. Kamper planlagt nærmere jul har blitt flyttet tilbake i tid for å lage et sikkerhetsnett ved nye smittetilfeller, og med håp om å få avviklet divisjonen før jul. Nå skal siste serierunde spilles 22. desember.

Les også Pellegrino senket Strømsgodset – gikk glipp av viktige poeng i bunnstriden

Gauseth krysser fingrene, men er skeptisk til om det går.

– Vi trenger bare en glipp, så ryker julefeiringen. Da blir det trening og kamper i 2021. Jeg tror vi er på vei dit, alle tegn tilsier det. Det dukker opp nye tilfeller overalt, sier han.

NFF har varslet at siste kvalifiseringskamp, om spill i Eliteserien 2021, tidligst kan spilles i romjulen.

Emil Bohinen sier «det kunne vært en idé» med hyppigere testing, men Stabæk-profilen stoler på systemet.

– Det er skummelt å se så lett det smitter. Jeg stoler på reglene og at alle gjør det de skal for å holde seg mest mulig unna andre mennesker. Det er tilfeldigheter som kan gjøre at det går skeis mot slutten her nå, men vi får håpe at ingen flere blir smittet, forteller 21-åringen til VG.

Flere smittetilfeller kan gjøre det umulig å avvikle Eliteserien ferdig før jul.

STABÆK-PROFIL: Emil Bohinen. Foto: Fredrik Hagen

Det har vært mest smitte i OBOS-ligaen, med flere tilfeller i Kongsvinger, Åsane og Jerv. På nivå to er flere av spillerne avhengig av å jobbe eller studere ved siden, og tvinges i større grad ut av kohorten.

Nakkim mener spillerne har gjort det som kreves av dem i en krevende situasjon, men at det kan være vanskelig å skille seg fra resten av samfunnet i flere måneder i strekk.

– Du drar på trening, drar hjem, og holder deg mest inne. For meg er det eksamenstid, og ikke så ille akkurat nå, men for andre kan det være verre. Flere bor alene, og ikke er fra Norge en gang, da er det tøffere å leve på måten vi gjør nå, sier Nakkim, som studerer psykologi.