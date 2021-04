Glimts nye angrepshåp viste vei mot Brann

(Bodø/Glimt – Brann 4–1) Nysigneringen Sondre Sørli og Ola Solbakken er blant dem som må ta steget opp for Bodø/Glimt denne sesongen etter tapet av Junker og Zinckernagel. Hjemme mot Brann markerte de seg begge med scoringer.

KAMPENS FØRSTE: Sondre Sørli gratuleres etter å ha satt inn det første målet. Foto: Mats Torbergsen

25. apr. 2021

Med sprudlende angrepsfotball vant Bodø/Glimt Eliteserien i suveren stil i 2020.

Fronttrioen med Kasper Junker (27 mål og 11 målgivende pasninger), Philip Zinckernagel (19 mål og 24 målgivende pasninger) og Jens Petter Hauge (14 scoringer og 10 målgivende pasninger på 18 kamper før overgangen til AC Milan) scoret mål etter mål, men har nå alle forsvunnet fra klubben.

Inn er blant andre Sondre Sørli og Erik Botheim hentet inn, fra henholdsvis Kristiansund og Rosenborg, mens det også er ventet at Ola Solbakken vil – som stort sett spilte fast etter Hauges overgang til AC Milan – vil få mye spilletid.

Søndag markerte også Sørli og Solbakken seg, på hver sin ving og med Vegard Leikvoll Moberg som spiss i Botheims fravær grunnet en fingerskade.

Kun to minutter av kampen var spilt da Leikvoll Moberg gikk i bakken etter en duell med Håkon Opdal inne i feltet. Dommeren pekte på straffemerket og Sondre Sørli satte sikkert straffen i mål og sørget for en drømmestart for hjemmelaget.

Brann utlignet like før timen var spilt etter at Leikvoll Moberg brystet et hjørnespark i eget mål, men Glimt tok kontrollen mot slutten og tok ledelsen igjen etter at Sørli fant Solbakken med et lekkert innlegg snaut 20 minutter før slutt.

Solbakken satte ballen kontant i mål og på tampen viste også en annen nysignering seg frem. Svenske Axel Lindahl, signert fra Degerfors i Superettan, kom inn for Sørli og serverte først Tounekti som la på til 3–1 i det 89. minutt, før han satte inn kampens siste mål med et straffespark på overtid.