Slapp med skrekken etter nesten-tabbe: Straffescoring sikret RBK-seier

(Bodø/Glimt – Brann 4–1, Rosenborg – Tromsø 1–0) Nysigneringene viste seg frem for Bodø/Glimt i det som til slutt ble en klar seier over Brann. I Trondheim måtte Rosenborg slite, men Islamovics straffescoring sørget for seier.

I SISTE LITEN: André Hansen unngikk akkurat et skrekk-baklengsmål. Foto: Ole Martin Wold

25. apr. 2021 12:50 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Rosenborg stilte med et tilnærmet toppet lag i søndagens treningskamp mot Tromsø, men slet med å spille seg til de største mulighetene mot det nyopprykkede laget.

André Hansen var nær ved å rote det virkelig til i starten av den andre omgangen. Et rolig tilbakespill så ut til å treffe en tue like foran av keeperen, og spratt plutselig over foten til Hansen. Med full spurt mot målstreken klarte han akkurat å unngå det som ville vært et spektakulært baklengsmål.

– Det er slik som skjer av og til. Det lurte André litt, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til Adressa etter kampen.

Istedenfor var det Rosenborg som fikk kampens eneste scoring. Skuddet fra Kristoffer Zachariassen gikk via hånden til Daniel Berntsen og fra straffemerket var Dino Islamovic sikker etter drøyt 70 minutters spill.

Rasmus Wiedesheim-Paul fikk sjansen alene med keeper i sluttminuttene, men Rosenborg-angriperen fikk ikke skuddet fra 12–13 meter innenfor stengene.

– Vi er solide defensivt. De skaper ikke mye på oss og vi kunne scoret 2–0 mot slutten. Det var ok. Vi jobber som et lag og det er jeg mest glad for, sier Hareide.

KUNNE FLIRE: André Hansen etter den dramatiske situasjonen. Foto: Ole Martin Wold

Med sprudlende angrepsfotball vant Bodø/Glimt Eliteserien i suveren stil i 2020.

Fronttrioen med Kasper Junker (27 mål og 11 målgivende pasninger), Philip Zinckernagel (19 mål og 24 målgivende pasninger) og Jens Petter Hauge (14 scoringer og 10 målgivende pasninger på 18 kamper før overgangen til AC Milan) scoret mål etter mål, men har nå alle forsvunnet fra klubben.

Se treningskampene til flere eliteserielag på VG+!

Inn er blant andre Sondre Sørli og Erik Botheim hentet inn, fra henholdsvis Kristiansund og Rosenborg, mens det også er ventet at Ola Solbakken vil – som stort sett spilte fast etter Hauges overgang til AC Milan – vil få mye spilletid.

Les også Botheim reagerer etter første Glimt-intervju: – Veldig feil

Søndag markerte også Sørli og Solbakken seg, på hver sin ving og med Vegard Leikvoll Moberg som spiss i Botheims fravær grunnet en fingerskade.

Kun to minutter av kampen var spilt da Leikvoll Moberg gikk i bakken etter en duell med Håkon Opdal inne i feltet. Dommeren pekte på straffemerket og Sondre Sørli satte sikkert straffen i mål og sørget for en drømmestart for hjemmelaget.

Eliteserien Fantasy er tilbake: Sett opp ditt lag her!

Les også Helland fnyser av egen pris på Eliteserien Fantasy: – Jeg er altfor dyr

VING TIL VING: Ola Solbakken gir Sondre Sørli en god klem etter at Solbakken ekspederte innlegget fra Sørli i mål. Foto: Mats Torbergsen

Brann utlignet like før timen var spilt etter at Leikvoll Moberg brystet et hjørnespark i eget mål, men Glimt tok kontrollen mot slutten og tok ledelsen igjen etter at Sørli fant Solbakken med et lekkert innlegg snaut 20 minutter før slutt.

Solbakken satte ballen kontant i mål og på tampen viste også en annen nysignering seg frem. Svenske Axel Lindahl, signert fra Degerfors i Superettan, kom inn for Sørli og serverte først Tounekti som la på til 3–1 i det 89. minutt, før han satte inn kampens siste mål med et straffespark på overtid.